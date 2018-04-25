Херурги! Кто убил молодую мать двоих детей, которая хотела быть ещё красивее

Нет, это не опечатка в заголовке, а эмоция. Трудно представить, какие чувства сейчас испытывают родители Екатерины Киселёвой и её муж, который остался с двумя малолетними детьми. Что же случилось в элитной московской клинике "Триумф палас", где во время операции по подтяжке груди погибла молодая женщина, которая хотела быть красивой?..

Пациентка одного из самых модных пластических хирургов Москвы скончалась на операционном столе. Мать двоих детей Екатерина Киселёва хотела исправить форму груди, однако простая подтяжка закончилась для неё летальным исходом. По предварительной версии, 32-летняя женщина умерла от сердечной недостаточности.

Мама Екатерины рассказала, что дочка до этого никогда не прибегала к помощи хирургов. Вся семья отговаривала её, но она была настроена решительно. За пять дней до операции Екатерина сдала все необходимые анализы, по результатам которых врачи разрешили проведение подтяжки.

Впрочем, и без хирургического вмешательства Екатерина выглядела прекрасно. Женщина тщательно следила за своим внешним видом и относилась к себе крайне придирчиво. Екатерина также успевала заниматься воспитанием 11-летнего сына и 12-летней дочки от брака с бизнесменом, с которым она развелась две недели назад.

Операция, которая повлекла за собой смерть пациентки, проводилась в клинике "Триумф палас" пластическим хирургом Григорием Перекрестовым, который постоянно хвастался своими работами в Сети.

Анестезиологом во время операции выступал 24-летний уроженец Дагестана Зейнал Неджафов. По всей видимости, юноша только-только закончил учиться.

Операция длилась около пяти часов, по истечении которых родственники пытались связаться с Екатериной, но она не брала трубку. Тогда её мама позвонила администратору клиники, но та заверила, что операция прошла успешно и пациентка отходит от наркоза, сообщает "360".

В тот день в 16:30 нам сказали, что закончена операция, причём успешно. Но в 19:30 нам позвонили и сообщили о её смерти. Потом сказали, что она умерла ещё на операционном столе. Возникает вопрос: что они три часа там делали? мать Екатерины

Запись первого звонка из клиники опубликовал телеграм-канал "112". Врач сообщает о смерти Екатерины, однако бывший муж до конца не может поверить в случившееся.