Опубликован разговор врача с мужем москвички, погибшей во время пластики груди

Антон Ильин, муж погибшей в клинике "Триумф палас" Екатерины Киселёвой, не поверил, когда ему сообщили о смерти жены. Запись страшного телефонного разговора опубликовал телеграм-канал "112".

На протяжении всего телефонного разговора Антон Ильин настойчиво просил врача-кардиолога признаться, что это жестокий розыгрыш. На записи слышно, как врач, захлёбываясь слезами, убеждает мужчину в смерти любимой жены.

Напомним, что 32-летняя Екатерина Киселёва умерла 15 апреля во время операции по подтяжке груди в клинике "Триумф палас". У женщины остались двое детей и пожилые родители. Причиной трагедии стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, к которой могла привести ошибка анестезиолога. По факту смерти Екатерины возбуждено уголовное дело.