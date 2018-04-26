Жена застрелила любовницу мужа, которая была младше её на 15 лет, и убила себя

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Жена застрелила любовницу мужа, которая была младше её на 15 лет, и убила себя

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Фото © Facebook/Jennair Gerardot

48-летняя супруга вломилась в дом соперницы и ждала, когда та вернётся с работы.

48-летняя Дженнер Джерардо и 33-летняя Мередит Чепмен были хорошо известны в обществе. Мередит избрали помощником вице-президента престижного университета Вилланова. Дженнер работала начальником по маркетингу, в то время как её муж Марк добивался высоких результатов в образовании. Именно он и столкнул обеих женщин, что в итоге закончилось двумя смертями, сообщает Mirror.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/jennair.gerardot" target="_blank">Jennair Gerardot</a></p>

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/jennair.gerardot" target="_blank">Jennair Gerardot</a></p>

Мередит закрутила роман с Марком за спиной его жены. Узнав об измене, Дженнер задумала план мести, о котором стало известно из её сообщений и электронных писем. Для этого она надела парик и отправилась в дом соперницы в Радноре, штат Пенсильвания.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/mediameredith" target="_blank">Meredith Chapman</a></p>

Дженнер вломилась в дом Мередит, разбив окно, и убрала стекло, чтобы это не вызвало подозрений. Когда любовница вернулась домой, то после громких криков раздались выстрелы. Сосед тут же вызвал полицию, и когда стражи правопорядка прибыли, то обнаружили около дома Марка. Тот признался, что побоялся заходить внутрь, так как знал, что там его ждёт жена.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/mediameredith" target="_blank">Meredith Chapman</a></p>

Мередит погибла от огнестрельного ранения, а Дженнер, по всей видимости, покончила с собой. По данным полиции, Мередит тоже была замужем, но уже не жила с мужем.

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