Водитель под кайфом насмерть переехал девушку-подростка, приняв её за мешок

35-летний Лиам Флаэрти из Натсфорда, Англия, признал себя виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает Mirror.

Парень переехал 19-летнюю Айешу в Гатли, Большой Манчестер. Она получила серьёзные травмы головы и груди и умерла в больнице.

На суде Флаэрти заявил, что принял девушку за выброшенный мешок. А когда понял, что это человек, хотел свернуть, но было поздно. Хотя скорость водитель не превышал и ехал осторожно, в крови у него обнаружили кокаин.

По словам знакомых погибшей, перед несчастным случаем друзья высадили её недалеко от дома. Если верить их показаниям, то девушка была пьяна.

Это печальный случай. Никто не узнает, как она оказалась на дороге в тот роковой вечер. Подсудимый говорит, что ни дня его не проходит без мысли об Айеше Стюарт Дюк, адвокат

Суд учёл все обстоятельства и приговорил водителя к условному наказанию. Также Флаэрти лишили водительских прав на три года. Но парень будет экстрадирован в Испанию, где ему предстоит отбыть срок пять лет за преступления в сфере наркотиков, которые он совершил в прошлом году.