Матери, которая пробыла в коме 4 месяца, сообщили, что четверо её детей сгорели

Многодетная мать и ещё двое подростков чудом выжили в пожаре, однако самые маленькие не смогли выбраться.

35-летняя мать, потерявшая четверых детей в пожаре, вышла из комы и узнала, что все они мертвы. Мишель Пирсон не знала об их смерти четыре месяца, в течение которых находилась в медикаментозной коме из-за слишком серьёзных травм, сообщает Daily Mail.

14-летний Деми, 8-летний Брэндон, 7-летняя Лейси и 3-летняя Лия погибли в собственном доме в Уолдене, Большой Манчестер, который подожгли трое злоумышленников. Их маме чудом удалось спастись, но сейчас она была бы готова отдать свою жизнь, лишь бы малыши остались в живых.

Аварийно-спасательные службы прибыли на вызов в пять утра. Двое других детей выбежали из дома, пока пожарные сражались с огнём. Но, несмотря на все усилия, четыре человека погибли. Сейчас ведётся следствие, однако обвиняемые отвергают свою вину.

Мишель долгое время восстанавливалась и сейчас уже может общаться, есть и пить. Однако новость о том, что её дети погибли, она не могла принять в течение нескольких дней. Она слышала, что ей говорили, но не понимала. Дедушка детей рассказал, что в их доме всегда играла музыка, пока в один день всё не охватил огонь.