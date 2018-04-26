Лопасти вертолёта разрубили инженера, который указывал место приземления (видео)

Из-за погодных условий пилот не смог справиться с управлением, и вертолёт упал прямо на мужчину.

Инженер Иван Андрес Лопес Лондоно участвовал в спасательной операции после крушения вертолёта Helifly в Колумбии, которое произошло за неделю до этого из-за неисправности в электрике. Но, когда на помощь прибыл другой вертолёт, спасать уже надо было самого специалиста, сообщает Mirror.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как воздушное судно пытается приземлиться на холм, но из-за сильного ветра пилот не справляется с управлением. Один из членов команды пытается помочь ему, но в итоге вертолёт заваливается на бок и падает прямо на Лондоно. Лопасти разрубили мужчину на несколько частей, в результате чего он скончался на месте.

Пилот получил незначительные травмы и был доставлен в больницу в Попаян. Генерал колумбийской армии Хорхе Эррера подтвердил, что в результате инцидент погиб один человек.