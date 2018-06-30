13 фото, сделанных за секунду до трагедий

Фото в этой подборке выглядят совсем безобидными и ничего не предвещают, однако спустя несколько секунд произошло нечто страшное...

Последняя из известных фотографий "Титаника", пока он ещё был на плаву. Судно затонуло 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом

Последнее фото звезды "Форсажа" Пола Уокера. Та самая машина, на которой он погиб в аварии в 2013 году...

Последнее фото принцессы Дианы, её телохранителя и водителя в тот самый злополучный день в 1997 году...

Фотограф Роберт Ландсбург снял стену пепла после начала извержения вулкана Сент-Хеленс. Через несколько секунд мужчина погиб

Регистратор снял падение самолёта рейса GE235 авиакомпании TransAsia Airways в 2015 году. Самолёт упал в реку через 3,5 минуты после взлёта

Учитель Уильям Дэйв Сандерс вывел более 100 студентов из кафетерия во время массового убийства в школе "Колумбайн". Он получил две пули в грудь и умер

Парень спрятался в колесе самолёта, который летел из Сиднея в Японию. Фотограф Джон Гилспин тестировал новую камеру и случайно сделал этот кадр

Экипаж космического челнока Challenger направляется к борту. Challenger взорвался через 73 секунды полёта. Погиб весь экипаж

К красному автомобилю прикреплена бомба, которая убила 29 человек. Это фото было сделано за секунды до взрыва

Медсестра Мэинга Н'сека во время вспышки лихорадки Эбола в 1976 году. Вскоре она заразилась и умерла...

Это последнее фото с уругвайского рейса 571 перед тем, как самолёт разбился в Андах в октябре 1972-го

Последний трюк паркурщика Павла Кашина, который вот-вот погибнет

Восстановленная фотография с рейса 123 авиакомпании Japan после того, как он разбился. Всего погибло 520 пассажиров и весь экипаж, выжили четверо