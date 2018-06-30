Годовалую малышку убил пластырь с фентанилом, который отклеился от руки её мамы

Трагедия произошла во сне, когда злосчастный пластырь для снижения боли отклеился от тела матери и приклеился к малышке.

Малышке Амелии из Корнуолла, Англия, было всего 15 месяцев от роду, когда она умерла по нелепой случайности. В ту роковую ночь она спала со своей мамой Сарой Тэлбот, которая перед сном наклеила себе обезболивающий пластырь с фентанилом, сообщает Metro.

Во сне он отклеился от руки женщины и остался на кровати, а в этот момент Амелия ворочалась, поэтому пластырь прицепился к ней. Наутро мать нашла своего ребёнка бездыханным. Отец малышки позвонил в скорую, но откачать девочку так и не удалось. Судмедэкспертиза показала, что она умерла от передозировки фентанила.

В доме семьи мы нашли несколько упаковок от пластыря с фентанилом. Непонятно, как он мог прикрепиться к телу ребёнка, если он был в пижаме. Нам ещё предстоит это выяснить Представитель полиции Корнуолла

Теперь в смерти единственной дочери Сара винит только себя и считает себя убийцей. При изучении медкарты погибшей крохи выяснилось, что она была абсолютно здорова.