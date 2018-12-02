На рождественском параде платформа с Сантой насмерть задавила 4-летнюю девочку

Малышка погибла, упав под платформу на традиционном рождественском параде в Ярмуте, Канада. Трагический инцидент произошёл около семи вечера в субботу, 24 ноября, сообщает Daily Mail.

Четырёхлетняя девочка пришла на рождественский парад вместе с родителями. Как сообщают очевидцы, малышка бежала рядом с платформой, на которой ехал Санта-Клаус, и в какой-то момент оказалась под колёсами. Девочку немедленно достали, но её травмы оказались несовместимы с жизнью.

Смерть ребёнка стала настоящим потрясением для канадского городка с населением всего семь тысяч человек. Неравнодушные сограждане принесли свечи к месту гибели малышки. Организаторы парада также выразили соболезнования семье девочки.

Мы все скорбим об утрате и молимся за всех, кого это затронуло. Нужно уделить особое внимание объединению и помощи этой семье в такое трудное время организаторы парада

Рождественский парад проводится в Ярмуте уже около двадцати лет, и власти не планируют запрещать праздничное шествие в связи с трагедией. Однако в следующем году волонтёры будут следить, чтобы никто не подходил к движущимся платформам слишком близко.