Что произошло в Ульяновске, где 40-летний псих убил мать, её дочерей и себя

Вечером 25 декабря в одной из квартир Ульяновска произошла страшная бойня, в результате которой погибла 48-летняя Ольга Н. и две её дочери-подростка. Выжить удалось лишь 17-летнему сыну, который смог убежать от убийцы. Напавший на них мужчина покончил с собой на месте преступления. И вот теперь выживший парень рассказал журналистам, кто и почему расстрелял его семью.

Как только были обнаружены тела погибших, появилось несколько версий случившегося. По одной из них, с женщиной и дочерьми расправился её ревнивый любовник. По другой — таким образом отцу семейства отомстил преступник, против которого тот дал показания в суде. Правда оказалась иной, но не менее страшной.

Как выяснилось, с семьёй расправился родственник — сорокалетний племянник главы семейства Сергея Н. Мужчина много лет страдал психическим расстройством, и дядя не подпускал его к своим детям, сообщает РЕН ТВ.

Это человек, который вошёл, он мой двоюродный брат, племянник моего отца. Он покушался уже на жизнь моего отца. Это Альберт. До этого я в сознательном возрасте его не видел. Не знаю фамилию. У него шизофрения выживший парень

Нежелание Сергея общаться с родственником неудивительно, учитывая, что ранее Альберт уже покушался на его жизнь. Мужчину даже судили за нападение, однако в силу психического заболевания наказание было заменено принудительным лечением. Возможно, на этот раз Альберт решил довести дело до конца, но не застал дяди дома и расправился с его семьёй.

Сын Сергея рассказывает, что пытался бороться с убийцей, но силы оказались неравны. К тому же мужчина был вооружён и прострелил подростку плечо.

Я после того как боролся с ним, открыл дверь входную, сказал всем бежать и выбежал сам. Он руку мне отстрелил, грубо говоря выживший парень

В результате парню удалось бежать, и жертвами безумного родственника стали его мать и сёстры одиннадцати и пятнадцати лет. Расстреляв семью, Альберт покончил с собой рядом с телами убитых. В причинах трагедии теперь разбираются следователи, однако самоубийца остаётся главным подозреваемым по этому делу.