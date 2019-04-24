Отцу при теракте в Шри-Ланке пришлось выбирать между жизнью сына и дочери

Чудом выживший 61-летний Мэтью Линси из Лондона, Англия, потерял в страшной трагедии своих детей. Убитый горем отец рассказал, как пытался их спасти.

В пасхальное воскресенье Мэтью вместе с 15-летней дочкой и 19-летним сыном Дэниелом находился в отеле Shangri-La в Коломбо. Они пришли на завтрак в ресторан гостиницы, когда смертники решили привести свой жуткий план в исполнение. Раздались взрывы, осколками задело сына и дочку британца. И тогда отцу пришлось встать перед самым страшным выбором в жизни: кого из детей спасать.

Мэтью рассказал, что он попытался оценить состояние каждого ребёнка. И повреждения у сына выглядели серьёзнее. Мужчина попробовал привести его в сознание, но безуспешно. А потом принял труднейшее решение оставить дочку, чтобы вынести сына из здания и отвезти в больницу. О раненой девочке пообещала позаботиться одна из находившихся рядом женщин.

Мой сын выглядел хуже, чем дочь. Я пытался привести его в сознание <...> Одна из женщин сказала, что присмотрит за моей дочкой. Я вынес сына на руках, и его на скорой отвезли в больницу. Я кричал: "Пожалуйста, помогите моему сыну..." Мэтью Линси

Вернувшись, он не смог найти дочку. А позже узнал, что она мертва. Как и сын, который скончался в больнице. В результате серии терактов в Шри-Ланке погиб 321 человек, более 520 пострадали. Среди жертв по меньшей мере 45 детей.

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