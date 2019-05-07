Почему производитель "Суперджета" просит из бюджета ещё 39 млрд

Журналист и автор блога "Адские бабки" — о том, почему, несмотря на страшную аварию, у народа и бизнеса различные приоритеты.

Пока вся Россия оплакивает погибших при аварии самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, правильные пацаны просят у правительства денег. Производитель сгоревшего самолёта, в котором в огне погиб 41 человек, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), обратился в правительство с просьбой выделить им из бюджета дополнительные 39 миллиардов рублей.

Но нет, эти деньги им нужны не на доработку "Суперджетов", не на обеспечение дополнительной авиационной безопасности, а чтобы как можно скорее поставить в серию другой отечественный самолёт — МС-21. На его разработку уже ухнули почти 160 миллиардов, но, видимо, недостаточно…

Всего стоимость проекта оценивалась в 460 миллиардов рублей. Изначально запуск прототипа в серию планировался на конец 2019 года, а потом его производство перенесли на конец 2020 года. Мол, извините, — санкции, нам нужно разработать свои композиты для крыльев.

Напомню, что, несмотря на первоначальные планы по производству 60–70 "Суперджетов" в год, их построено чуть больше сотни, из которых пока ещё эксплуатируется меньше 80, и до сих пор он не только не вышел на точку безубыточности, но и не покрыл затрат, вложенных на его создание.

С самолётом МС-21 примерно такая же ситуация: нам обещают, что ОАК уже имеет 175 твёрдых контрактов на его продажи. Насколько он будет хорошо продаваться и насколько этот самолёт будет безопасен для пассажиров — это тот ещё вопрос.

Но уже сейчас всё похоже на то, что, как и многие другие проекты, этот проект просто представляет насос для денег из государственного бюджета.

Только, в отличие от крупных объектов, с авионикой так шутить нельзя: и когда умирают люди, списать это на злой запад или отечественных бакланов не удастся.

Коррупция убивает.