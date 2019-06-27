На распродаже были найдены фото с трагедии 9/11, которые никто ещё не видел

На кадрах видны искорёженные обломки от Всемирного торгового центра, а также разбор этих страшных завалов.

Тысячи фотографий, которых никто и никогда не видел, были случайно найдены на сборнике компакт-дисков, купленных на распродаже старых вещей. Предположительно, их сделал один из рабочих, который разбирал завалы после трагедии 9/11 в Нью-Йорке. Несмотря на то что состояние дисков оставляло желать лучшего, снимки удалось извлечь и опубликовать на Flickr, сообщает The Sun.

Фотографии нашёл доктор Джонатан Берджесс. Мужчина назвал чудом тот факт, что им удалось скачать с дисков всю сохранённую на них информацию.

Обычно такими вещами пренебрегают на распродажах. Весьма вероятно, что они могли оказаться в мусорном контейнере, если бы мы не обратили на сборник внимания Джонатан Берджесс

Обрушение башен-близнецов подняло огромное облако пыли, а пожары не утихали в течение нескольких недель. Тысячи строителей, спасателей, полицейских, пожарных работали без надлежащей защиты органов дыхания. Сейчас многие из них испытывают серьёзные проблемы со здоровьем.