Брат девушки, пострадавшей в "Хромой лошади", видит лишь один выход — эвтаназия

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Фото © VK / Ирина Пекарская, OK / Ирина Пекарская

В ночь на 5 декабря 2009 года в пермском клубе собралось около 300 человек, 234 пострадали — 156 из них погибли. Прошло десять лет, и виновные уже давно вышли на свободу, забыв об ужасах той ночи. А потерпевшим и их близким приходится справляться с последствиями до сих пор.

22-летняя Ирина Пекарская пришла в клуб вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Мужчина вышел на улицу покурить, когда в помещении началось возгорание из-за попавших на потолок искр фейерверка. А девушка оказалась в эпицентре трагедии. Она надышалась угарным газом и из-за токсического поражения мозга осталась прикованным к постели инвалидом, не может двигаться и говорить.

<p>Фото © OK / <a href="https://ok.ru/profile/173656409993" target="_blank">Ирина Пекарская</a></p>

Супруг, ставший опекуном пострадавшей девушки, несколько лет навещал её в больнице. Однако потом создал новую семью и, по словам родственников, растратил собранные на лечение деньги. Не помешали Сергею и двое подрастающих сыновей — мужчина не платил алименты и собирался продать квартиру Ирины.

<p>Фото © Пресс-центр краевой больницы имени Вагнера, Березники</p>

Сейчас к Ирине в палату приходит только брат Сергей Савельев с женой, пишет Starhit. Про неё уже забыли друзья, а мама не выходит из дома после инсульта. Он же заботится о сыновьях Ирины 10 и 12 лет. Однако и у Сергея уже опускаются руки, ведь врачи делают неутешительные прогнозы.

Доктора считают, что шансов на выздоровление практически нет. Время упущено. Ира лежит в позе эмбриона, скрючившись, ноги подгибает под себя. Мы делаем растяжки, но бесполезно. В чудо, что сестра поправится, я не верю

Сергей, брат

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id185179959" target="_blank">Ирина Пекарская</a></p>

Ирину возили за границу, показывали лучшим врачам на родине, но пока всё безрезультатно. Брат настолько отчаялся и устал смотреть на мучения Ирины, что высказал мысль об эвтаназии, на которую согласился бы, если бы она была разрешена в стране. Однако всё равно несколько раз в неделю появляется на пороге палаты родного человека, ведь как можно иначе.

Да, Ирочка — родная кровь. Но я же вижу, ничего уже не поможет. Наверное, если бы у нас в стране была разрешена эвтаназия, согласился бы. Вы даже не представляете, как она намучилась...

Сергей, брат

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