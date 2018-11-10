Девушка Тимати и другие российские звёзды, которые примеряли хиджаб

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова выложила в "Инстаграме" фотографию в хиджабе, которая вызвала крайне неоднозначную реакцию пользователей. Девушку обвинили в том, что её полупрозрачный наряд совсем не сочетается с религиозным головным убором. Лайф вспоминает, кто ещё из российских знаменитостей примерял традиционную мусульманскую одежду.

Анастасия Решетова

Анастасия выложила фотографию в хиджабе в "Инстаграме" и вскоре была вынуждена удалить её из-за шквала негативных комментариев. Пользователи указали, что подобный головной убор никак не сочетается с полупрозрачной блузкой, сквозь которую виден бюстгальтер.

Ольга Бузова

Ольга Бузова примерила мусульманский наряд во время визита в Грозный. В этом случае у пользователей "Инстаграма" не было претензий к платью певицы. Это неудивительно, ведь наряд предоставлен компанией Firdaws, которую возглавляет дочь Рамзана Кадырова. Тем не менее комментаторы негативно оценили поведение Ольги, которое плохо сочетается с ценностями традиционного ислама.

Нюша

Ещё одна звезда, чей образ мало сочетается с мусульманским нарядом, — певица Нюша. Тем не менее в Грозном девушка не только примерила традиционное женское платье, но и и станцевала в нём под народную музыку. Увы, подписчики певицы не оценили ни наряд, ни танец.

Валерия

А вот Валерии строгий, но элегантный мусульманский наряд очень идёт. На снимке, сделанном во время модного показа в Грозном, певица позирует вместе с уже упомянутой ранее Анастасией Решетовой. К модному эксперименту многодетной мамы подписчики отнеслись благосклонно.

Алёна Шишкова

С девушки Тимати начали — девушкой Тимати и закончим. Правда, но этот раз речь пойдёт о предыдущей возлюбленной рэпера Алёне Шишковой. Она также надела традиционное платье и покрыла голову во время визита в Грозный. В комментариях к фото мнения подписчиков модели разделились: часть из них восхитилась женственным нарядом, другие же заявили, что нет никакого смысла изредка надевать закрытое платье, участвуя в откровенных фотосессиях в остальное время.