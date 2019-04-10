Трансгендер-поэт вернулся в цех завода и создал судебный прецедент

Николай Григорьев дюжину лет проработал печатником участка глубокой печати в филиале немецкой полиграфической компании ООО "Яношка Павловск", что находится под Питером в Гатчинском районе. А в 2017-м Николай сменил пол, паспортные данные и стал Анной Григорьевой. Казалось бы, личное дело каждого трансгендера. Но Николай имел работу, которую российское правительство признало опасной и вредной для женщины. Женщинам быть печатником глубокой печати запрещено трудовым кодексом РФ.
Педантичные немцы с плеча не рубили, разбирались месяц. По информации пресс-службы предприятия, к новоявленной даме коллеги отнеслись если не со злобой, то около того. До рукоприкладства не доходило, но перебранки вспыхивали постоянно. В итоге иностранцы всё-таки уволили Анну-Николая, но только после консультаций с трудовой госинспекцией Ленобласти. Формулировка увольнения была забавная: "по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон". По сути, западная компания дисциплинированно соблюла российское трудовое законодательство.
Григорьеву искренне возмутило совместное решение трудовой инспекции и немецкого менеджмента. Вот она — чистой воды дискриминация по половому признаку! Анна подала в суд. Полтора года длились тяжбы. Районная фемида отказала начинающей женщине, городская тоже, однако Верховный суд встал на её сторону и отправил дело на пересмотр.
В апреле 2019-го иск Анны Григорьевой к ООО "Яношка Павловск" был удовлетворён. Её восстановили на работе и присудили выплату 1,85 млн рублей за время вынужденного прогула. Помимо всего, работодатель теперь обязан создать Анне "безопасные условия труда на рабочем месте".
К слову, в одном из судов прямо указана месячная зарплата Григорьевой — 88 938 рублей 76 копеек в месяц. Страшно представить, сколько лет ей пришлось откладывать на операции, стоимость которых в том же Таиланде зашкаливает за 1 млн рублей.
На российском рынке труда создан судебный прецедент, если не парадокс. Женщина по паспорту будет работать на мужской по закону работе. Получается, то самое постановление правительства (на скриншоте выше) теперь разве что скомкать и выбросить. А прекрасные дамы и трансгендеры отныне вполне могут претендовать на новые вакансии. Например, машиниста метрополитена, газосварщика, боцмана, кочегара и плотника. И благодарить за это надо Анну. К слову, не только убеждённого печатника, но и талантливого поэта. С 2014 года (то есть ещё до смены пола) она ведёт страничку на сайте под ником Аnna Lustre. 689 подписчиков и 23 произведения. Одно из самых популярных стихотворений поэтессы:
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