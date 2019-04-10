Трансгендер-поэт вернулся в цех завода и создал судебный прецедент

42-летний трансгендер Анна (в недавнем прошлом Николай) из Санкт-Петербурга создала судебный прецедент: она засудила работодателя за увольнение из-за смены пола, добившись почти двухмиллионной компенсации и восстановления в сугубо мужской, по законам РФ, должности.

Николай Григорьев дюжину лет проработал печатником участка глубокой печати в филиале немецкой полиграфической компании ООО "Яношка Павловск", что находится под Питером в Гатчинском районе. А в 2017-м Николай сменил пол, паспортные данные и стал Анной Григорьевой. Казалось бы, личное дело каждого трансгендера. Но Николай имел работу, которую российское правительство признало опасной и вредной для женщины. Женщинам быть печатником глубокой печати запрещено трудовым кодексом РФ.

Педантичные немцы с плеча не рубили, разбирались месяц. По информации пресс-службы предприятия, к новоявленной даме коллеги отнеслись если не со злобой, то около того. До рукоприкладства не доходило, но перебранки вспыхивали постоянно. В итоге иностранцы всё-таки уволили Анну-Николая, но только после консультаций с трудовой госинспекцией Ленобласти. Формулировка увольнения была забавная: "по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон". По сути, западная компания дисциплинированно соблюла российское трудовое законодательство.

Григорьеву искренне возмутило совместное решение трудовой инспекции и немецкого менеджмента. Вот она — чистой воды дискриминация по половому признаку! Анна подала в суд. Полтора года длились тяжбы. Районная фемида отказала начинающей женщине, городская тоже, однако Верховный суд встал на её сторону и отправил дело на пересмотр.

В апреле 2019-го иск Анны Григорьевой к ООО "Яношка Павловск" был удовлетворён. Её восстановили на работе и присудили выплату 1,85 млн рублей за время вынужденного прогула. Помимо всего, работодатель теперь обязан создать Анне "безопасные условия труда на рабочем месте".

К слову, в одном из решений судов прямо указана месячная зарплата Григорьевой — 88 938 рублей 76 копеек в месяц. Страшно представить, сколько лет ей пришлось откладывать на операции, стоимость которых в том же Таиланде зашкаливает за 1 млн рублей.