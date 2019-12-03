Врачи сняли, как сердце, изъятое у донора после смерти, снова начало биться

Теперь список доноров будет значительно расширен, поскольку это первая операция в США с совершеннолетним.

Врачи из больницы Дьюк Юниверсити, Северная Каролина, совершили невероятное, заставив биться сердце мёртвого донора. Орган, хранившийся в пластиковом пакете, вновь стал перекачивать кровь. Директор программы по трансплантации сердца Джейкоб Найл Шродер опубликовал в доказательство видео у себя в Twitter.

Специалистам впервые удалось использовать сердце взрослого донора, которое было изъято после его смерти. Жизненно важный орган может биться ещё в течение восьми часов, прежде чем его пересадят пациенту.

Благодаря хорошим результатам список доноров могут расширить на 30%, сообщил Найл. Что, в свою очередь, значительно снизит смертность пациентов, находящихся в листе ожидания, сообщает Daily Star.