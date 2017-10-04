Смертельные рейсы. Кто убивает наших детей?

Каждый год в автомобильных авариях с участием автобусов гибнут сотни россиян, в том числе и дети. Чаще всего причина аварии — старый транспорт, который используется при перевозке пассажиров. Почему автокомпании не хотят обновлять автопарк, продолжая вести свой "смертельный бизнес", разбирался Лайф.

Декабрь прошлого года. На обочине трассы Ханты-Мансийск — Тюмень раскорежённый автобус, из остова которого торчат согнувшиеся кресла, с которых свисают детские шарфы. Везде разбросаны детские вещи: шапочки, сапожки, варежки. Многие из них в крови. Метрах в пяти на оторванной крыше автобуса лежит розовая детская куртка. Сотрудник МЧС курит одну за одной на морозе и рассказывает: крови много не было, а что была, ту снегом засыпало. Дети-то в основном переломанные. От слова "переломанные" становится жутко.

Трагедия произошла вечером на 925-м километре. Дети из спортшколы Нефтеюганска ездили в другой город на соревнование. Автобус, который их вёз, столкнулся с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями. В ходе расследования выяснилось, что автобус не отвечал требованиям безопасности. Компания, на которую он был оформлен, даже не имела права заниматься перевозкой детей.

А на прошлой неделе суд в Коми приговорил бывшего водителя школьного автобуса к 1 году и 10 месяцам тюрьмы. Тот перевозил школьников-спортсменов на технически неисправном автобусе — он знал об этом и понимал, что это смертельно опасно.

И авария действительно произошла: в феврале автобус с детьми выехал на встречную полосу. Он столкнулся с фурой и легковым автомобилем. Шесть человек попали в больницы, но, к счастью, никто не погиб.

Это в иностранных фильмах — красивые и современные "скулбасы", а в российской действительности школьные автобусы — это обычно ржавые развалюхи. Перед началом этого учебного года в Кабардино-Балкарии прошла показательная проверка: 14 школьных автобусов из 68 оказались технически неисправны. И такое повсеместно.

В России каждый пятый школьный автобус везёт детей на тот свет Фото © L!FE/Александр Мельников

В Минтрансе признают, что по российским дорогам ездят автобусы смерти.

— Качество и безопасность пассажирских перевозок напрямую зависят от состояния используемых транспортных средств. И сегодня... доля транспортных средств старше десяти лет в целом по стране составляет более 50 процентов, — заявил министр транспорта Максим Соколов на заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок 23 сентября.

Автобусы убивают всё больше людей — об этом говорит даже президент страны.

— ...Неуклонно растёт количество ДТП с участием автобусов. У нас за первую половину этого года рост значительный по сравнению с прошлым, — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства в июле. А в сентябре он ещё раз вернулся к этой проблеме и поручил правительству проработать стимулы для обновления парка общественного транспорта.

Нужно проработать стимулы для повсеместного обновления автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта, найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка Владимир Путин

По словам президента страны, проблема устаревшего парка общественного транспорта решается медленно.

И это действительно так. По статистике ГИБДД, в январе — августе 2017 года в России произошло 5,4 тысячи аварий с участием автобусов. Это на 84% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Погибло 273 человека — на 39% больше, чем год назад.

Попытки исправить ситуацию правительство предпринимает — но всё идёт крайне медленно.

В 2013 году было принято постановление, запрещающее перевозить детей на автобусах старше 10 лет. Но оно так и не вступило в силу Фото © L!FE/Александр Мельников

Сейчас на портале change.org размещена петиция с требованием наконец его принять. За две недели она набрала более 23 тысяч подписей.

"Сейчас в стране 30% парка школьных автобусов и 90% туристических автобусов — старше 10 лет. Эта техника физически не может соответствовать элементарным требованиям безопасности", — сказано в петиции.

Подписавшие обращение требуют "запретить использование автобусов старше 10 лет для перевозки пассажиров".

Но у Минтранса, видимо, другие планы. 18 сентября замминистра транспорта РФ Николай Асаул заявил, что ведомство вообще хочет отменить этот запрет, так и не вступивший в силу. Минтранс планирует вместо этого ввести лицензирование всех видов автобусных перевозок (сейчас лицензируются только некоторые виды перевозок — городские, пригородные и т.д.). Лицензирование означает, что перевозчик будет проходить более пристальный контроль, поясняют в Минтрансе.

Владимир Валдин, эксперт межрегионального объединения "Город и транспорт", отмечает, что такая мера не будет эффективной. Документы о техосмотре, которые перевозчик предоставляет для получения лицензии, просто "купят".

Кто лоббирует отмену здравого решения? Запрет на старые автобусы невыгоден многим мелким транспортным компаниям. Один современный школьный автобус стоит 1,7 млн рублей. Им гораздо выгоднее купить старый, часто уже выработавший свой ресурс автобус и зарабатывать, пока он окончательно не сломается, или... Или не произойдёт очередная трагедия, как та, в которой погибли школьники из Нефтеюганска.

Совсем недавно в Краснодарском крае у строящегося пирса в Керченском проливе упал автобус, перевозивший людей. 19 человек погибли, ещё 32 удалось спасти. Автобус перевозил вахтовиков, в посёлке Волна компания "Таманьнефтегаз" возводит инфраструктуру для отгрузки горючего. Фактические работы проводит некая компания "ОТЭКО-Портсервис", но, как оказалось, автобус, упавший в море, принадлежит частнику. Самая вероятная версия: у автобуса могли отказать тормоза, водитель будто бы пытался остановить машину с помощью ручной коробки передач, но не сумел. Опять цена экономии на транспорте — человеческие жизни.

Противники запрета находят тысячи причин, чтобы оправдать наличие старого автопарка. Главные аргументы их — отсутствие денег на новые автобусы у бизнесменов, а также они уверяют, что возраст автобусов на уровень аварийности не влияет.

— Никто ничего не лоббировал, — считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. — Но есть объективные трудности. В Москве и некоторых других бюджетно-благополучных регионах детишек и так стараются не возить на старых автобусах. В регионах, где с бюджетом есть сложности — прямо скажем, в бедных регионах, — это ограничение будет очень болезненным. И у муниципальных, и у частных перевозчиков там просто нет денег для обновления подвижного состава.

Но это далеко не так.

— Запас прочности конструкции старых автобусов за 10 лет снижается в 1,5–2,5 раза, что, в свою очередь, значительно увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов, — отмечают представители "Группы ГАЗ". — Автобусы, перешагнувшие 10-летний рубеж, независимо от марки производителя и страны выпуска, всё больше отстают от современных требований, предъявляемых к эффективности систем торможения, рулевого управления и другим элементам активной безопасности.

Интересно, что региональные власти, которые должны заботиться о благополучии и здоровье людей (которые, между прочим, выбирали этих самых руководителей), напротив, старательно лоббируют интересы перевозчиков, не желающих обновлять транспорт. Ссылаясь при этом на отсутствие денег в бюджете регионов. Они даже грозят, что в случае запрета на эксплуатацию автобусов школьники будут ходить пешком до места учёбы. Но и здесь они, мягко говоря, лукавят.

Как рассказали в Минтрансе, для поддержки регионов с 2012 года была запущена федеральная программа по закупке транспорта.

— 25 субъектам предоставлены субсидии свыше 3,2 млрд рублей на закупку 600 автобусов на газомоторном топливе, 287 троллейбусов и 172 трамваев, — отметили в пресс-службе.

— Сегодня в целом в России эксплуатируется порядка 320 тысяч автобусов, включая пассажирские, школьные, туристические и т.д., — рассказали в "Группе ГАЗ". — В течение последних лет парк ежегодно обновляется на 3–4%. Для поддержания возраста парка на уровне не старше 10 лет требуется ежегодное обновление 10% парка.

И производители говорят, что готовы обеспечить регионы автобусами.

В пресс-службе компании отметили, что "российская автомобильная индустрия располагает всеми необходимыми компетенциями, опытом, технологиями и производственными мощностями, чтобы полностью покрыть потребность российских перевозчиков и образовательных учреждений в обновлении парков автобусов для перевозки детей".

Нефтеюганск. Декабрь прошлого года. Гору детских игрушек и цветов на крыльце местного дворца спорта видно с противоположного края площади. Рядом с ней всегда стоят люди — 10–15 человек. Кто-то устаёт стоять на 25-градусном морозе и уходит, на их место всегда приходят другие. Женщины крестятся, мужчины снимают на мобильные телефоны. Некоторые добавляют новые свечки к уже стоящим. Те, кто видел это, не забудут никогда. И лучше бы никому такого не видеть. Для этого нужно не так много — чтобы чиновники запретили эксплуатацию ржавых консервных банок на колёсах, которые перевозят наших детей.