Удар по нервам. Почему электрички провоцируют агрессию, а трамваи — нет

Тесно. Душно. Шумно. Долго. И так почти в любом общественном транспорте. Оставаться спокойным человеком и в метро, и в маршрутке практически невозможно. Лайф составил топ-5 самых "злых" для пассажиров видов транспорта.

5. Трамвай

Этот вид транспорта практически никогда не стоит в пробках. У него есть отдельные пути, отдельные светофоры, которые позволяют трамваям перемещаться независимо от трафика на дорогах. Кроме того, трамваи — наземный транспорт. Этот фактор положительно сказывается на уровне агрессивности: не нужно спускаться в "подземелье" или тоннель, через окна виден город. Трамвай передвигается достаточно медленно, что также не заставляет людей переживать за безопасность.

— В больших городах, например в Москве, трамваи — это районный вид транспорта. Люди находятся близко к дому, это всегда успокаивает. Передвижения по району занимают намного меньше времени, чем дорога из одного конца города в другой. Поэтому находиться среди других людей, пусть даже в толпе, приходиться не так долго, как в автобусе или метро, — говорит психотерапевт Анна Таипова.

4. Автобус

По мнению Анны Таиповой, в любом общественном транспорте люди автоматически начинают злиться, потому что нарушается дистанция между ними. И даже если человек зашёл в транспорт в хорошем настроении, а вокруг него раздражённая толпа, очень сложно сохранить душевное равновесие. Чтоб не потерять "внутренний дзен", лучше выбирать тот транспорт, в котором чувствуешь себя комфортно. Например, автобусы.

В мегаполисах для автобусов выделена специальная полоса на проезжей части. Поэтому автобусы реже стоят в пробках. В небольших городах этот вид транспорта является основным. Как правило, проезд в автобусе дешевле проезда в маршрутке. Ехать намного спокойнее. Личного пространства здесь больше, чем в тех же маршрутных такси.

3. Электричка

На электричках перемещаются те, кто живёт за городом. Вставать приходится рано. Ветер на перроне, толкотня на входе в вагон, долгая дорога через промзоны, серые заборы, строительные леса. И мест почему-то нет практически всегда. Ехать предстоит долго. А впереди — пересадка с новой толпой, со свежими толканиями и заново оттоптанными ногами. Сплошной стресс.

— По своему опыту могу сказать: электрички — очень злой вид транспорта. Люди, которые передвигаются на электричках, часто находятся в плохом настроении, потому происходит перегруз. И в самом транспорте, и в эмоциональном состоянии людей. Сказываются усталость, недосып, неудобство в толпе. Все вместе эти факторы создают достаточно агрессивную обстановку, — говорит психотерапевт Дарья Петровская.

Электрички мы поставили на третье место, потому что в некоторых регионах России передвигаться на электричках действительно удобно. Например, на Урале электрички идут через лес — это красиво. Из-за того, что в будни мало кто регулярно добирается электричкой в другой город на работу, можно найти себе место. И поспать.

2. Маршрутки

— В маршрутках мы находимся в большей тесноте. Нам физически более неудобно. Мы не чувствуем себя в безопасности. Появляется реакция защиты: мы — скорее всего, не специально — толкаем других людей, сердимся и грубо отвечаем. Наш организм так пытается "спастись", — говорит Анна Таипова.

Спастись в небольшой маршрутке, которая резво перемещается из полосы в полосу, порой нарушая правила дорожного движения, — непросто. Водители этого общественного транспорта, как правило, очень уверены в своих навыках, поэтому могут пить кофе и говорить по телефону за рулём. Пассажирам страшно. Они нервничают. А проезд в маршрутках дороже, чем в любом другом транспорте.

И нужно всё время быть бдительным, чтобы вовремя крикнуть: "На следующей остановите!" Психологи утверждают, что это также влияет на пассажиров. Одним нужно набраться смелости и попросить остановить. Другим — терпеть резкие выкрики об остановках. И всё это в тесноте, духоте и пробках.

1. Метро

Вы спускаетесь под землю. Теперь вы в замкнутом пространстве. Вокруг вас сотни людей, которым нужно именно в этот вагон. Вы чувствуете, как чей-то локоть ударяет вас под рёбра. Чья-то нога шоркает ваш ботинок. У кого-то слишком сладкие духи, а кто-то дышит перегаром. Волосы неизвестных вам людей лезут к вашему лицу. Хорошо, если пришёл новый поезд, где есть кондиционеры. Плохо, если состав старый, в котором шумно настолько, что не слышно даже музыку в наушниках.

— В метро больше всего пассажиров. Массовое скопление людей распаляет накал страстей. Действуют импульсы "достичь цели": зайти в вагон, занять место, доехать до нужной станции. Но, поскольку людей слишком много, взаимодействовать с ними сложно. Растолкать всех, чтобы выйти на своей остановке, в метро труднее, чем в маршрутке или автобусе. Общение с семью людьми настроить проще, чем с семьюдесятью, — говорит психотерапевт Юлия Павлова.

Как не стать одним из агрессивных пассажиров

Юлия Павлова утверждает: если человек в плохом настроении, то абсолютно не имеет значения вид транспорта, на котором он едет. Но в обратную сторону схема не работает. Если человек в прекрасном расположении духа заходит туда, где полно агрессивных людей, ненавидящих этот мир, его настроение будет испорчено. Чтобы этого не произошло, психологи рекомендуют повышать уровень осознанности и свой эмоциональный интеллект.

— Необходимо научиться не перенимать проблемы других людей. Почему-то люди в транспорте недовольны. Может, у кого-то из них проблемы на работе, а у кого-то — в личной жизни. Кто-то мучается головной болью, а кто-то не выспался. Это их проблемы, их состояние. Вы осознаны, гармоничны и спокойны. Но если вас всё-таки удалось разозлить посторонним людям, разрешите себе эту эмоцию. И затем простите себя за злость и сердитость, вы же живой человек, вы не можете всегда быть на позитиве. Но контролировать себя вы обязаны, — говорит Анна Таипова.

Психологи рекомендуют несколько вещей, которые помогут вашему спокойствию:

Еда. Утренний завтрак спасёт от испорченного настроения в транспорте. Сытый человек — довольный человек. Вечером придерживаться этого совета сложнее: хочется домой, где есть горячий ужин, а не всех этих перекусов. Поэтому нужно договориться с самим собой: "Я голоден, но ещё час — и будет вкусно. Нужно просто выдохнуть и подождать".

Сон. Чтобы раньше вставать, нужно раньше ложиться. Тогда не будет ни плохого настроения, ни синяков под глазами, ни злости на весь мир. Сон — это привычка, которую нужно тренировать.

Музыка. Психологи говорят, что классическая музыка успокаивает нервы и очищает ум от накопленного негатива. Но если кому-то помогает хеви-метал, не насилуйте себя. Слушайте то, что успокоит именно вашу буйную голову.

Осознанность. Сегодня это слово становится особенно модным. Что оно означает? Что вы обдуманно совершаете каждое своё действие. Будь то шаг, вдох или взгляд. Вы отдаёте себе отчёт во всём. Это качество нужно развивать. Медитации, дыхательные практики, литература и ваше желание помогут создать спокойную жизнь, даже если вам наступили каблуком на ногу где-нибудь в метро.