Не заяц, а кролик Playboy! Девушка станцевала стриптиз перед камерами в автобусе

Сначала девушка, которая зашла в автобус с подругой, вела себя нормально, как и остальные пассажиры, но потом внезапно стала раздеваться, пишет news.com.au.

Инцидент произошёл в пригороде Сиднея, Австралия, и попал на камеру наблюдения. Девушка, видимо, решила устроить шоу для пассажиров, сняла с себя всю одежду и стала танцевать, используя поручни. По словам очевидцев, после она попросила деньги за своё "выступление". Но кто-то сообщил о танцовщице водителю. И тогда звезда решила ретироваться, наконец одевшись и завернувшись в шаль.

Пока девушку опознать не удалось. Но министр транспорта Нового Южного Уэльса назвал её поведение неприемлемым. Его поддержали и многие пользователи соцсетей, когда ролик стал вирусным. Они были обеспокоены тем, что в автобусе могли находиться дети, и сочли действия девушки неуважением к другим. Впрочем, нашлись и те, кому затея танцовщицы показалась вполне весёлой.