Поехали в центр! Общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь

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Поехали в центр! Общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь

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Фото: © L!FE/Александр Арутюнов

С 31 декабря на 1 января в Москве будет полноценно работать общественный транспорт. Правда, у каждого маршрута своё расписание. Мы подготовили для вас подробную инфографику-памятку. Сохраните, чтобы не забыть.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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