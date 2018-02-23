На Неделе моды в Нью-Йорке известный дизайнер представил парики для лобков

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На Неделе моды в Нью-Йорке известный дизайнер представил парики для лобков

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Экстравагантная весенняя коллекция была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке и получила название "Восточный сад".

Южнокорейский дизайнер Каймин, работавший в своё время с эпатажными мировыми звёздами Леди Гагой и Бьорк, ошеломил присутствующих показом своей новой коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке.

<p>Фото: instagram.com/kaiminofficial</p>

<p>Фото: instagram.com/kaiminofficial</p>

На подиум вышли модели в плащах и коротких куртках, надетых на голое тело. Дизайнер решил обойтись минимальным количеством вещей, поэтому образ завершали сексуальные высокие ботфорты и босоножки на каблуке. На этот раз интимные зоны манекенщиц прикрывали не трусики, а меховые парики.

<p>Фото: instagram.com/kaiminofficial</p>

<p>Фото: instagram.com/kaiminofficial</p>

Стоит отметить, что всё внимание зрителей было приковано именно к необычному аксессуару в области бикини.

<p>Фото: instagram.com/kaiminofficial</p>

<p>Фото: instagram.com/kaiminofficial</p>

Экстравагантную коллекция Каймин назвал "Восточный сад". Проделанную работу дизайнер связал с поиском нового и желанием разрушить границы и иерархии.

<p>Фото: instagram.com/kaiminofficial</p>

<p>Фото: instagram.com/kaiminofficial</p>

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