Cosmo вынес на обложку 150-килограммовую модель, и попробуйте что-нибудь вякнуть

За такую обложку, конечно, стоит отдельно похвалить дизайнеров журнала: они умудрились уместить тучное тело девушки, оставив место под другие анонсы.
Тесс Холидей весит 150 кг, является так называемой моделью plus-size и активисткой движения за бодипозитив
Увидев себя на обложке, она написала в "Твиттере":
— Я реально стала космогёрл! Не могу поверить в это! Спасибо редакции журнала! Если бы я увидела подобное тело, когда была юной девочкой, это изменило бы мою жизнь
Тесс Холидей
Это вторая глянцевая обложка, на которую попала Холидей. В июне её фото использовал журнал Self.
В британском сегменте "Твиттера" в основном восторженные комментарии. Пользователи (в большинстве представители движения за бодипозитив) активно объединяются и гасят на корню любую критику.
Бодинегатив. Как самые известные модели plus-size выглядят без фотошопа
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