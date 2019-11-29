В косметологии новый тренд — "губы дьявола": 10 фото, которые хочется развидеть

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Фото © Instagram/lali_sky__matvader

Увеличенными губами сейчас никого не удивишь, поэтому современные красавицы с радостью подхватили новое веяние, мимо которого точно сложно пройти.

Соцсети заполонили фото девушек с не просто увеличенными, а "волнистыми" и "угловатыми" губами

<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/_tati.19/" target="_blank">_tati.19, </a><a href="https://www.instagram.com/_lali_sky_/" target="_blank"><strong>lali_sky_</strong></a></p>

Красавицы массово обращаются к косметологам, чтобы им с помощью инъекций сделали новую, оригинальную форму, изменив контур губ

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lukash_y/" target="_blank"><strong>lukash_y, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/vera_che41/" target="_blank"><strong>vera_che41</strong></a></p>

В соцсетях указывают, что положил начало странному тренду российский косметолог Емельян Брауде, и идею подхватили его коллеги.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/marina_cosmetologtp/" target="_blank"><strong>marina_cosmetologtp, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/any_wow_/" target="_blank"><strong>any_wow_</strong></a></p>

Снимки с результатами снабжают хештегами "ГубыДьявола" и "ГубыОсьминоги", и у юзеров они вызывают довольно противоречивые эмоции

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aseta_tatuazh/" target="_blank"><strong>aseta_tatuazh</strong></a></p>

Многие считают, что это "жесть", "уродство" и в целом ненормально

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kosmetologsurgu/" target="_blank"><strong>kosmetologsurgu, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/_matvader_/" target="_blank"><strong>_matvader</strong></a></p>

Ну а самые смелые заявляют о желании сделать себе такие же. И среди этих модников оказались даже парни

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