В косметологии новый тренд — "губы дьявола": 10 фото, которые хочется развидеть

Увеличенными губами сейчас никого не удивишь, поэтому современные красавицы с радостью подхватили новое веяние, мимо которого точно сложно пройти.

Соцсети заполонили фото девушек с не просто увеличенными, а "волнистыми" и "угловатыми" губами

Красавицы массово обращаются к косметологам, чтобы им с помощью инъекций сделали новую, оригинальную форму, изменив контур губ

В соцсетях указывают, что положил начало странному тренду российский косметолог Емельян Брауде, и идею подхватили его коллеги.

Снимки с результатами снабжают хештегами "ГубыДьявола" и "ГубыОсьминоги", и у юзеров они вызывают довольно противоречивые эмоции

Многие считают, что это "жесть", "уродство" и в целом ненормально

Ну а самые смелые заявляют о желании сделать себе такие же. И среди этих модников оказались даже парни

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