Мальчик с персиками и Гоголь без усов: Snapchat преобразил шедевры Третьяковки

Девочка с персиками, Серов В.А.
Портрет поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, Заболотский П.Е.
Всадница (портрет воспитанниц графини Ю.П. Самойловой — Джованины и Амацилии), Брюллов К.П.
Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина, Кипренский О.А.
Неизвестная, Крамской И.Н.
Портрет Николая Васильевича Гоголя, Моллер Ф.А. (Отто Фридрих Теодор)
Портрет великой княжны Марии Николаевны, Брюллов К.П.
Портрет И.К. Айвазовского, Тыранов (Тыронов) А.В.
За туалетом. Автопортрет, Серебрякова З.Е.
Портрет писателя Нестора Васильевича Кукольника, Брюллов К.П.
Чёрный супрематический квадрат, Казимир Малевич
Об этом думали все: 10 героев "Игры престолов", которым сменили пол в "Снэпчате"
- Популярные
- По времени