Мальчик с персиками и Гоголь без усов: Snapchat преобразил шедевры Третьяковки

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Мальчик с персиками и Гоголь без усов: Snapchat преобразил шедевры Третьяковки

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Коллаж LIFE. Фото: © Третьяковская галерея

Новые фильтры "Снэпчата", позволяющие сменить пол в считаные секунды, продолжают захватывать мир. 22 мая Третьяковской галерее исполняется 163 года, и Лайф предлагает посмотреть, как выглядели бы её самые известные обитатели в альтернативной реальности.

Девочка с персиками, Серов В.А.

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

Портрет поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, Заболотский П.Е.

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

Всадница (портрет воспитанниц графини Ю.П. Самойловой — Джованины и Амацилии), Брюллов К.П.

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина, Кипренский О.А.

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

Неизвестная, Крамской И.Н.

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

Портрет Николая Васильевича Гоголя, Моллер Ф.А. (Отто Фридрих Теодор)

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

Портрет великой княжны Марии Николаевны, Брюллов К.П.

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

Портрет И.К. Айвазовского, Тыранов (Тыронов) А.В.

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

За туалетом. Автопортрет, Серебрякова З.Е.

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

Портрет писателя Нестора Васильевича Кукольника, Брюллов К.П.

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

Чёрный супрематический квадрат, Казимир Малевич

<p>Фото: © Третьяковская галерея</p>

Об этом думали все: 10 героев "Игры престолов", которым сменили пол в "Снэпчате"

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