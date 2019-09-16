С 1 октября увольняться и уходить в отпуск россияне будут по новым правилам

Уехать в отпуск россияне смогут, отправив работодателю заявление через электронную почту. То же самое коснётся и увольнения. Такие изменения вступят в силу с 1 октября. Согласно поправкам в Трудовом кодексе, гражданам отныне не потребуется писать заявление лично и передавать его в руки руководителю. Однако использовать этот механизм будет возможно, если в трудовом договоре содержатся условия об электронном документообороте.
Выплата отпускных
Будет производиться минимум за три рабочих дня до ухода сотрудника на отдых
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Кого не коснётся новое правило?
Пункт, обязывающий писать заявление лично, сохранится, если работник отправляется на отдых вне установленного графика
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Уволиться по почте
Сотрудник сможет это сделать, например, находясь в отпуске
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Для этого ему будет нужно отправить руководству заявление об увольнении по почте в электронном виде. Работодателю придётся принять это заявление.