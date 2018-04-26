"Хартия" стала оператором по вывозу ТКО в Туле и области

Как сообщает ИА "Тульские новости", в конкурсе по отбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами победила компания "Хартия".

Согласно протоколу о результатах проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на части территории Тульской области в границах территорий муниципальных образований: город Тула, Щекинский и Киреевский районы Тульской области, — конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на части территории Тульской области в границах Тулы, Щекинского и Киреевского районов признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсном отборе подана только одна заявка.

Конкурсная комиссия признала конкурсный отбор несостоявшимся и определила ООО "Хартия" как единственного участника конкурсного отбора.

Комиссия также поручила Министерству природных ресурсов и экологии Тульской области заключить соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с ООО "Хартия" в установленном порядке. А ООО "Хартия" получило статус регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на части территории Тульской области в границах территорий муниципальных образований: город Тула, Щекинский и Киреевский районы Тульской области.

ООО "Хартия" зарегистрировано в 2012 году в Москве с уставным капиталом в 10 000 рублей. Специализируется на сборе отходов. 100% капитала компании владеет Игорь Юрьевич Чайка.