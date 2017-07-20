ПМЖ на Мальте за инвестиции: важные изменения в программе

Мальта — единственная страна Евросоюза, в которой негражданин ЕС может получить ПМЖ за инвестиции. Директор по развитию компании "Иммигрант инвест" Елена Рудая рассказала о том, как изменились условия получения ПМЖ на Мальте и почему программа стала более привлекательной для инвесторов.

Для получения ПМЖ необязательно проживать на Мальте ни до, ни после оформления документов. Участникам программы не нужно учить язык или историю государства. ПМЖ на Мальте позволяет посещать страны Шенгенского соглашения без виз. Инвесторы могут создать в Европе "запасной аэродром" на случай экономических потрясений и выгодно оптимизировать налогообложение.

Мальта лояльно относится к инвесторам. Ни одно государство в мире не предоставляет таких выгодных условий получения ПМЖ: короткие сроки рассмотрения заявки, возвратные инвестиции в размере 250 000 евро, невысокая стоимость и возможность получить ПМЖ всей семьёй, включая детей, внуков, родителей, прародителей, зятьёв и невесток.

В республике действует государственная программа получения ПМЖ за инвестиции — Malta Residency & Visa Programme (MRVP). 4 июля 2017 года изменились условия программы. Елена Рудая разобралась, что произошло и почему программа стала более привлекательной для инвесторов.

Сократились сроки рассмотрения заявок

Раньше рассмотрением заявок на получение ПМЖ на Мальте занималось Identity Malta Agency. Агентство также обрабатывало заявление на получение гражданства, поэтому сроки рассмотрения заявок могли затягиваться.

Теперь Правительство Мальты создало новый государственный орган — Malta Residency and Visa Agency. В нём будут обрабатывать исключительно заявки на получение ПМЖ. Изменения позволят упростить процедуру подачи документов и ускорят процесс рассмотрения заявлений инвесторов.

Изменился порядок платежей

Инвесторы должны были внести невозвратный платёж в Identity Malta Agency: 5500 евро — до рассмотрения заявки и 24 500 — после. Этой суммы хватало на рассмотрение заявок всей семьи инвестора.

Теперь при подаче заявления инвестор выплачивает 5000 евро, а после рассмотрения заявления — ещё 25 000 евро. За рассмотрение заявлений родителя или прародителя основного заявителя или его супруги/супруга нужно будет доплатить по 5000 евро. Фактически сумма невозвратного взноса выросла, но это позволит включать в заявление зависимых членов семьи даже по итогам получения карты постоянного резидента.

Дети, рождённые после получения статуса, смогут принять участие в программе

Раньше в программе MRVP не предусматривалось участие зависимых членов семьи и детей, рождённых или усыновлённых после одобрения заявки.

В новых правилах программы ребёнок основного заявителя или его супруга/супруги, который был рождён или усыновлён после одобрения заявки по программе MRVP, признаётся зависимым членом семьи. Таким образом, вся семья может жить на Мальте и свободно путешествовать по Шенгенской зоне без необходимости получать визу для новорождённого.

Изменились условия для детей старше 27 лет и инвалидов

Согласно старым условиям, в программе могли принимать участие зависимые дети основного заявителя или супругов до 27 лет. Также ранее нужно было доказывать, что совершеннолетний ребёнок с медицинскими показаниями проживает с заявителем и находится на его содержании.

В обновлённой MRVP возраст детей, которые получают статус вместе с основным заявителем, не имеет значения, если они материально зависимы от родителей. Материальную зависимость нужно доказать документально и соблюдать эти условия в дальнейшем. А совершеннолетним детям-инвалидам для включения в программу необязательно жить вместе с родителем.

После одобрения заявки можно внести дополнительных членов семьи

Новые правила программы позволяют после вынесения одобрения включить в заявление других членов семьи:

невестку или зятя основного заявителя или его супруга, если ребёнок был внесён в заявление ранее;

рождённых или усыновлённых внуков основного заявителя или его супруга, если их родители вписаны в заявление.

За каждого дополнительного члена семьи нужно внести невозвратный взнос 5000 евро. Взамен вся семья сможет жить на Мальте и свободно путешествовать по Шенгенской зоне без необходимости получать визу.

Изменились требования к справке о несудимости

Раньше заявителям обязательно надо было предоставлять справку об отсутствии судимости из полиции Мальты и других стран с 12-летнего возраста.

Теперь справка от мальтийской полиции не нужна вовсе. Справка нужна из стран, где человек проживал постоянно на протяжении не менее шести месяцев за последние 10 лет. Предоставлять такие документы нужно на каждого участника программы старше 14 лет, ведь во многих странах уголовная ответственность наступает именно с этого возраста.

Исчезли ограничения на время пребывания на Мальте

Ранее программа запрещала находиться на территории Мальты после получения ПМЖ более шести месяцев подряд или более 10 месяцев за последние четыре года до подачи заявления на обновление карты постоянного резидента.

Теперь участники MRVP не ограничены в пребывании на Мальте. Они могут жить в стране до или после получения статуса, не жить там вообще или приезжать на короткие сроки. Такое изменение даст возможность получить общеевропейское ПМЖ.

Как оформить ПМЖ на Мальте

ПМЖ на Мальте могут оформлять только агенты, которые получили лицензию от мальтийского правительства. Компании, у которых нет офиса на Мальте, скорее всего, являются посредниками между лицензированными агентами и заявителями. Сотрудничество с ними увеличит конечную стоимость сделки.

В России программу предоставления ПМЖ на Мальте за инвестиции представляет "Иммигрант инвест". Подробно о получении ПМЖ за инвестиции можно узнать на официальном сайте компании.

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