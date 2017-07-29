Бесполезные помощники. Как туроператоры "подставляют" своих клиентов

Елизавета Худякова о том, поможет ли туристу туроператор и как спланировать отдых самостоятельно.

Недавно русские туристы задержались в жаркой Турции чуть дольше запланированного. Правда, продлили пребывание на трое суток не по своей воле, а исключительно по воле авиаперевозчика IFly. Просто три дня не было самолёта. Просто технический сбой…

Отправил туристов в увлекательное путешествие туроператор Tez Tour, который оказался, конечно, ни при чём.

21 июля, в день отлёта, рейс несколько раз переносился. В конце концов измученных туристов разместили в отеле. Но только на 12 часов. На следующий день история повторилась. Туристов привезли в аэропорт, но самолёт за ними так и не прилетел.

"Я — трансфермен, начнём с этого. Я отвожу гостей и привожу гостей — это мои обязанности. Всю информацию вам расскажет отельный гид, в мою компетенцию это не входит, чтобы я вам рассказывала эту информацию", — поясняла милая девушка, представляющая Tez Tour, в ответ на вопрос туриста, почему крупнейший туроператор до сих пор не обратился в посольство и не решил вопрос.

Чуть позже, на вторые сутки мучений, тот самый "отельный гид", обещанный "трансферменом с узкой компетенцией", жизнерадостно успокаивал: "Мы ждём из Антальи официальный ответ. После этого, если они нам говорят, отель будет вас заселять".

Многострадальные туристы спустя трое суток всё же улетели домой, запомнив нежданно продлённый отпуск надолго, IFly теперь проверит транспортная прокуратура, а вот на туроператора эта история вряд ли повлияет.

Помоги себе сам

Покупая турпродукт, мы наивно предполагаем, что в критической ситуации представители туркомпании придут к нам на помощь, но в своих расчётах жестоко ошибаемся. Туроператор просто продаёт нам некий набор услуг: перелёт, трансфер, страховку, отель. Остальное их не касается.

Офисы продаж туроператоров работают как часы — расскажут, подскажут, возьмут деньги. Но совсем не так обстоят дела в принимающих странах.

Отельные гиды полны страшилок об "одной семье, которая поехала на экскурсию с уличным агентством и её съели аборигены/забыли в гробницах/напали крокодилы". Остальные проблемы отельных гидов не интересуют. Ну а трансфермен (слово-то какое придумали) вообще специалист с очень узкой компетенцией, правда, тоже не забудет повпаривать экскурсии по завышенной цене и сделать по дороге в отель "техническую остановку" в прикормленном магазинчике, с которого имеет процент.

Я с гидами не сталкивалась и не связывалась до этого лета. А вот этим летом пришлось. История произошла на Кипре. Мы с детьми, мокрые и счастливые, как раз возвращались с морской прогулки, но дойти до номера нам не дали. Бдительная уборщица обнаружила по всему периметру балконного стекла — от потолка до пола пару метров и столько же в ширину — трещину. И теперь милая женщина с ресепшен желала срочно получить с меня 140 евро…

Я стекло, конечно, не била и платить не собиралась. По обоюдному согласию к разборкам привлекли отельного гида от оператора TUI Олесю. Я, почувствовав за спиной всю мощь крупнейшего туроператора Европы, вдохновенно начал рассказывать Олесе, что были мы на экскурсии и разбить стекло никак не могли. На что Олеся подозрительно прищурилась и выдала мне пятиминутную тираду, смысл которой свёлся к тому, что:

Купив экскурсию в уличном агентстве, я обворовала TUI. Дела у TUI из-за таких, как я, очень плохи и скоро (о ужас!) в автобусах, везущих меня из аэропорта в отель, не будет гидов, да и будет ли TUI, неизвестно (тут я почти почувствовала гордость: оказывается, я с единомышленниками практически разорила монстра туриндустрии!).

Венчало сбивчивую и пафосную речь Олеси заявление о том, что, раз я не брала у неё экскурсии, помогать она мне не будет, хотя могла бы. После этого она по-английски сообщила изумлённой (девушка, ставшая свидетельницей Олесиного монолога, отлично понимала русский) сотруднице отеля: "Она отказывается платить, вызывайте полицию", — и гордо удалилась. Дети, услышавшие слово "полиция", ударились в рёв…

История моя разрешилась благополучно: благодаря помощи друзей, адекватности персонала отеля и Министерства по туризму Кипра мы нашли взаимоприемлемое решение. Только к TUI это отношения, увы, не имело…

Так что, приобретая путевку, знайте: туроператор вам не помощник.

И, кстати, образ российского туриста за границей сформирован именно отельными и трасферными гидами. В Интернете даже есть специальные форумы, паблики и общедоступные чатики, где гиды делятся своим презрением и отвращением к соотечественникам.

Что продаёт туроператор и нужно ли за это платить

Попробуем разобраться, за что мы платим туроператору и имеет ли это смысл — или лучше спланировать отдых за границей самостоятельно.

Экономия. Действительно, приобретая путёвки у туроператора на массовые направления, мы, возможно, сэкономим на стоимости билетов и отелей. Оператор выкупает рейсы и отели, и в результате они получаются по путёвке дешевле, чем при самостоятельном бронировании. Однако нужно учесть, что выбор отелей ограничен интересами туроператора, а при самостоятельном бронировании вполне возможно найти отель или апартаменты по карману из тех, что не попали в зону интересов туроператора. Что касается авиаперевозок, пример с застрявшими на трое суток туристами наглядно демонстрирует, что лететь вы будете чартером, который может и не вылететь вовремя. Билеты на регулярные рейсы обойдутся, конечно, дороже, но вероятность своевременного вылета возрастает многократно.

Трансфер. Приятно, когда прямо с самолёта тебя встречает улыбающийся гид и в комфортабельном автобусе доставляет с чемоданами к отелю. За улыбку гида и автобус, который по дороге к твоему отелю развезёт ещё полсотни туристов, туроператор берёт в среднем 80 евро с человека, в то время как такси от аэропорта до отеля на Кипре, например, обойдётся в 50–100 евро, что гораздо экономичнее, если путешественников больше одного. Незнание языка не препятствие: вы покажете бумажку с названием отеля — он нарисует цифрами стоимость поездки. Вуаля!

А если заболел? Страховка, предоставляемая туроператором, ничем не отличается от страховки, приобретаемой самостоятельно. Точнее, отличается, но не в пользу туроператора. Приобретая страховку самостоятельно в любой из страховых компаний, вы можете выбрать страховку с отсутствием франшизы (обязательного платежа при наступлении страхового случая), расширить перечень страховых случаев и суммы страховых выплат. Туроператор же никакого выбора вам не предложит — берите что дают. А решать все вопросы по страховке на месте вы в любом случае будете сами — со страховой компанией и медицинскими учреждениями. Туроператор и тут ни при чём.

Ну и отдельно об экскурсиях. Гиды обожают пугать туристов, продавая особо впечатлительным экскурсии втридорога. На собственном опыте могу сказать: все маршруты практически одинаковы, как и сервис, независимо от того, у уличного агентства или у туроператора приобретены экскурсии. Из многолетних наблюдений у меня сложилось мнение, что туроператоры выкупают места на тех же корабликах, что и местные фирмы, и перепродают их туристам под соусом эксклюзива и безопасности, на деле безбожно накручивая цены, чтобы оплачивать бесполезных отельных гидов.

Дополнительная услуга, предоставляемая турагентствами, — оформление визы. Смысла в такой услуге немного: самостоятельное оформление визы во Францию заняло у меня пять дней, в Грецию — три и обошлось намного дешевле. Перечень необходимых документов размещён на сайтах визовых центров.

Сам себе туроператор

Приобрести билеты по выгодным ценам можно через популярные сервисы Aviasales.ru, Skyscanner.ru. Крупные авиакомпании нередко объявляют распродажи на популярные направления, правда, покупать билеты нужно заранее. Планировать путешествие имеет смысл за три-четыре месяца — есть шанс отдохнуть по выгодным ценам.

Отели и апартаменты на любой бюджет предложат Booking.com и Airbnb, а страховку можно приобрести практически в любой страховой компании, обозначив даты вылета и страну пребывания.

Для оформления виз понадобятся бронь авиабилетов и отеля/апартаментов, страховка, справка о доходе или выписка с банковского счёта, фотографии, заполненные анкеты.

Визу можно делать через визовый центр, а можно — через консульство. Трансфер от аэропорта можно заказать заранее, как и взять машины напрокат — обойдётся дешевле, да и выбор больше.