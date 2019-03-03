Бабушка пережила такое, что внукам даже не снилось. И всё ради фото на льдине

Кто сказал, что с приходом пенсии жизнь заканчивается? Тогда-то и начинаются самые интересные приключения. А что остаётся внукам? Рассказывать о "подвигах" дедушек и бабушек, конечно.

24-летняя пользовательница "Твиттера" Кэтрин Стренг запостила забавные снимки, и за ними стоит такая история. Её отец и 77-летняя бабушка Джудит отправились в путешествие в Исландию, пишет buzzfeed. И старушку, живущую в жарком Техасе, чрезвычайно заинтересовали суровая природа и величественные льды.

Бабуля с сыном посетили лагуну Йёкюльсаурлоун, и старушка захотела сделать на память красивое фото на "ледяном троне" у берега. И ей даже удалось, но вдруг нахлынула волна и снесла Джудит в воду прямо на глыбе. К счастью, поблизости оказался настоящий капитан корабля, который проходил курсы по спасению на воде. Он не мешкая отправился в ледяную воду за старушкой и вытащил её на берег.

Он просто оказался на берегу, когда всё это произошло. Поэтому кинулся в бурлящие волны и спас её с ледяной глыбы, когда та дрейфовала в море Отец Кэтрин Стренг

Пост внучки Кэтрин с рассказом о бабушке быстро стал вирусным и за несколько дней собрал более 151 тысячи лайков. Пользователи посочувствовали старушке, но всё равно отметили, что это было весело. Ведь она теперь звезда.