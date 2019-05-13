Лето близко. Курорты, рядом с которыми снималась "Игра престолов"

Начинается сезон отпусков, и заканчивается последний сезон "Игры престолов". Многие фанаты мечтают совместить приятное с полезным: искупаться в море и прогуляться по местам съёмок культового сериала. Лайф выяснил, куда отправиться за новыми впечатлениями и сколько это будет стоить.

Актёры "Игры престолов" много поездили за время съёмок. Эпизоды на севере снимали в Исландии и Ирландии, южные — на Мальте, в Хорватии, Испании и даже в Марокко. Мы выяснили, какие курорты заинтересуют фанатов сериала. В указанную стоимость входят средние цены на перелёт, трансфер до отеля и проживание одного человека на неделю.

Хорватия (30 000 — 40 000 руб.)

Путешествие в Хорватию идеально подойдёт поклонникам сериала, которые могут позволить себе только относительно бюджетный отдых. Лучше выбирать курорты в южной части страны, рядом с Дубровником. Именно в столице Хорватии снимали эпизоды в Королевской Гавани.

Испания (40 000 — 50 000 руб.)

Посетить места съёмок "Игры престолов" можно с любого курорта на Средиземном побережье Испании. Мавританская архитектура и шикарные сады Дорна — всё это находится в Севилье. Этот город отлично подошёл для иллюстрации жизни дома Мартеллов. Сюда удобно добираться с южного побережья — Коста-дель-Соль. От северного побережья — Коста-Брава — совсем недалеко до Жироны. Там в шестом сезоне снимали улицы Королевской Гавани и Браавоса.

Марокко (50 000 — 60 000 руб.)

Городок Эс-Сувейра находится на побережье Атлантического океана. В сериале это Астапор, в котором Дейенерис договаривалась о покупке армии Безупречных. Сцены в Вольных городах и Заливе работорговцев снимались рядом с городом Уарзазат.

Мальта (50 000 — 70 000 руб.)

Один из главных символов Мальты — Лазурное окно. Это 50-метровая скальная арка естественного происхождения на острове Гозо. Именно здесь снимали свадьбу Дейенерис Таргариен и кхала Дрого. На Мальте также снимали много сцен из жизни южных королевств.

Исландия (80 000 — 100 000 руб.)

Путешествие в Исландию нельзя назвать дешёвым. Зато здесь можно почувствовать себя настоящим Белым ходоком или Одичалым. В Исландии проходили съёмки сцен "за Стеной". Естественной декорацией стало громадное снежное плато ледника Ватнайёкюдль.

Сериал снимали в разных районах Исландии — в кадр попали и живописные пещеры, и знаменитые чёрные пляжи. Впрочем, купаться тут бывает холодно даже летом. Большинство туристов предпочитает окунуться в знаменитые термальные источники, которых много в стране. Самый известный — Голубая лагуна в 30 километрах от Рейкьявика, столицы страны.