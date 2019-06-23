В роскошный отель на Мальдивах требуется интерн, чтобы ухаживать за черепашками

Минус у этой работы только один: за неё не заплатят. Зато плюсов у неё столько, что любой сразу же кинется заполнять анкету. И вообще, не в деньгах счастье.

В черепаший приют и лечебницу при элитном отеле Coco Palm Dhuni Kolhu требуются лишние свободные руки на пару недель. Необязательно иметь опыт в этой сфере или медицинское образование — просто нужно быть исполнительным и любить черепашек, пишет Insider.

Перелёт на Мальдивы и трансфер, проживание в роскошной наводной вилле, питание в ресторане — всё уже включено в условия договора. Также интерну будут доступны все блага курорта: спа-процедуры, шоу с дельфинами, экскурсии, дайвинг и прочее. Обычно это обходится в 412,5 тыс. рублей, но работнику вместо этого нужно будет просто выполнять свои обязанности.

Главная из них — следить за черепашками и помогать врачам в приюте при операциях. Если потребуется, придётся выезжать вместе с ними для спасения несчастных. Ещё нужно вести инстаграм-аккаунт приюта и выкладывать фото жизни лечебницы. Во всём этом есть, конечно же, ложка дёгтя: к сожалению, анкеты принимаются только от совершеннолетних жителей Великобритании.