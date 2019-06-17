Какие неприятности угрожают россиянам за границей?

Отправляясь в путешествие в Европу или экзотические страны, туристы предвкушают наслаждение местными достопримечательностями, национальной кухней, морем и солнцем. Но мало кто задумывается об опасностях, с которыми можно столкнуться в чужой стране. Лайф расскажет, где и чего стоит опасаться россиянам.

Грабежи

Во время путешествия поездом или автобусом очень высока вероятность ограбления. В этом плане наиболее опасны страны Ближнего Востока и Азии. Практически в каждом поезде этих стран могут оказаться преступники, для которых обворовывать туристов — чуть ли не постоянный заработок. Схема у них проста: они заходят в поезд, крадут багаж, документы или деньги, а потом просто выходят и бесследно исчезают.

В Европе большим спросом пользуются документы, гаджеты и кошельки туристов. На европейских курортах столкнуться с такой проблемой можно на пляжах, в гостиничных номерах и арендованных авто. В Испании карманники орудуют довольно часто. Причём стать их жертвой можно даже на оживлённой улице. В Сицилии изредка, но всё же происходят ограбления с применением оружия.

— На юге следует быть начеку. В туристических зонах крупных городов и в транспортных узлах зачастую орудуют карманники. Например, район Монмартра в Париже или Неаполь известны очень высоким уровнем краж, — предупреждает директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

В странах Латинской Америки, особенно в Бразилии, туриста легко могут ограбить даже средь бела дня. В Рио-де-Жанейро достаточно пройти несколько десятков метров — и с престижной улицы можно попасть в трущобы, где турист мгновенно становится жертвой ограбления.

Вода и уличная еда

Уличную еду можно найти во всех азиатских и африканских странах. Она вроде бы не представляет особой опасности, но может доставить неприятности тем, у кого слабый желудок. У не привыкших к острым или экзотическим блюдам людей часто страдает желудок. То же самое касается и ресторанов.

Не менее опасной может оказаться и вода в Азии и Африке. Пить её из-под крана, разумеется, не нужно. Опасаться стоит и льда, который добавляют в напитки. Лучше пить, готовить и умываться водой из бутылок, купленных в магазинах.

Климат

Тропическое солнце настолько активно, что даже в пасмурный день можно сильно обгореть. Чтобы обезопасить себя от ожогов, не стоит забывать о солнцезащитном креме — наносить его нужно перед каждым выходом на улицу. С собой необходимо прихватить длинную просторную одежду из лёгких тканей, которая поможет избежать обгорания на солнце.

— Летом на юге Европы бывает аномальная жара. Нужно беречь себя от обезвоживания, — предостерегает Алексей Теплов.

Насекомые

Большое количество опасных насекомых, а именно москитов и комаров (переносчиков опасных заболеваний), в Африке и странах Южной Америки. Чтобы защитить себя от смертельной опасности, не стоит забывать о защитных спреях, а перед поездкой сделать прививки от малярии, жёлтой лихорадки и других болезней.

Природные факторы и дикие животные

Посещая национальные парки Таиланда, не стоит забывать о самых знаменитых обитателях — обезьянах. У приматов цепкая хватка, они часто обворовывают туристов. Поэтому перед походом лучше оставить ценные вещи и гаджеты в камере хранения.

В сафари-турах необходимо соблюдать элементарную технику безопасности, которой некоторые путешественники почему-то пренебрегают. Отправиться к тиграм или львам в естественную среду обитания хотят многие, но немногие помнят, что выходить из автомобиля нельзя ни при каких обстоятельствах.

— В пешие походы лучше всего отправляться с гидом или как минимум проконсультироваться с местными жителями. Например, в Исландии земля часто бывает рыхлой, а "дикие" термальные бассейны стоит изучать с расстояния — температура в них может достигать 100 градусов Цельсия. В горах Сванетии, региона Грузии, часто бывают обвалы, поэтому ехать туда самостоятельно не стоит — лучше довериться местным водителям, — поясняет Алексей Теплов.

Несмотря на то что шанс встретить опасную королевскую кобру в Индии довольно мал, не стоит забывать о том, что укус этого пресмыкающегося зачастую смертелен. Опасные виды змей обитают в Турции, Таиланде, Вьетнаме и Индонезии.

Столкнуться с неприятностями можно и в подводном плавании. Не исключена встреча с неприятными обитателями морских глубин. Кроме акул в водах того же Египта можно встретить несколько десятков видов опасных рыб и других животных.

Растения

Не меньше опасности представляют и экзотические растения. Путешествуя по Азии, Африке и тем более Австралии, во время экскурсий или прогулки не стоит даже прикасаться к незнакомым растениям — некоторые из них могут вызвать как минимум серьёзную аллергическую реакцию.