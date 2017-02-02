Отель — место для измен. Портье о любовных утехах гостей

Дом — это как жена. Родной, близкий, знакомый. Отель — любовница. Ты можешь выбрать какой-нибудь на один, два, три раза. Можешь годами останавливаться в одном и том же. Но всегда ты здесь гость, хоть порой и постоянный. Здесь нет рутины, здесь тебя готовы развлекать и исполнять любые желания. В отелях царит атмосфера праздника, алкоголь льётся рекой, играет музыка, вокруг много новых лиц — отличный способ отдохнуть от дома. Устоять невозможно.

Вариант № 1 — с сотрудницей

Стоит даже самому идеальному семьянину переступить порог отеля, как он сразу начинает вести себя примерно так:

— Здравствуйте, красавицы, у меня забронирован номер.

— Ваш паспорт, пожалуйста.

Далее стандартный диалог о датах проживания и оплате. Потом гость кокетливо, прищурив один глаз (вы думаете, что это делает вас похожими на Джеймса Бонда?), спрашивает:

— Очень хочу поужинать в хорошем ресторане. Посоветуете?

Я называю парочку ближайших.

— Но я не хочу ужинать один, составите мне компанию?

В этот момент я смотрю на его руку, вижу кольцо и обычно отвечаю:

— Я на диете, извините. Не ем после шести. Вот ваш ключ, номер на пятом этаже, завтрак с 6:30 до 10:30. Приятного отдыха.

Вариант № 2 — с проституткой

Если c сотрудницей не получилось, то он вызывает более сговорчивых женщин. В любом хорошем отеле есть свои девушки, но они, как правило, раза в три дороже рыночной стоимости — как кока-кола в мини-баре и в магазине. А девушек "с пониженной социальной ответственностью" со стороны не пропустит охрана. Казалось бы, как отличить проститутку от подруги, сестры или даже самой жены гостя?

Однажды охрана нашей гостиницы умудрилась принять за девушку по вызову русскую жену (высокую блондинку в кожаных штанах и шубе) одного модного итальянского дизайнера. Наши суровые коллеги отказывались пускать её в номер, пока матерящийся на итальянском супруг не принёс паспорта со штампами.

Но обычно охрана не ошибается: почти всех районных девушек она уже знает в лицо. Кроме того, секьюрити наблюдают за входом в отель и видят, как иномарки привозят одиноких девушек без багажа, которые пытаются сразу пройти к лифтам, не имея при этом ключа, и тогда ситуация очевидна. Конечно, если гость привозит на такси девушку, регистрирует её и ведёт в номер — нам уже всё равно, кто она.

Вариант № 3 — с другим гостем

Вызывать кого-то и необязательно. После полуночи в баре можно наблюдать настоящую ярмарку: все, кто одиноко сидит, смотря в одну точку и допивая коктейль, заказанный ещё два часа назад, ждут такую же одинокую родственную душу, желающую хоть на одну ночь снова почувствовать себя свободной. Не все из них в итоге пойдут в номера парами, но пошлые шутки и пьяный смех как попытка вернуть времена весёлой молодости точно входят в программу вечера.

Вариант № 4 — с любовницей

А иногда в отели приходят с конкретной целью — изменять. Чаще всего это мужчины, хотя неверных жён я тоже видела много. Отель — отличное место, чтобы спрятаться, особенно если он большой и далеко не единственный в городе.

При этом жёны делают всё, чтобы поймать своих мужей. Они звонят в отель и заплаканным (или, наоборот, воинственным — в зависимости от темперамента) голосом спрашивают:

— У вас живёт Андрей Иванов?!

— Мы не предоставляем информацию о наших постояльцах посторонним лицам, — администратор может ответить только такой фразой.

Но, как правило, для жены это означает, что её неверный супруг действительно у нас, поэтому чаще мы говорим просто "нет". Нет у нас никакого Андрея Иванова.

Но есть жёны хитрые (наверно, просто более опытные) — они поступают умнее.

— Здравствуйте, мой муж, Иванов Андрей Васильевич, остановился у вас сегодня. У него роуминг не подключён, соедините меня с ним, пожалуйста.

В таком случае администратор ищет этого гостя в системе и переводит звонок в его номер, и мы уже никогда не узнаем, действительно ли он ждал её звонка или она просто мастерски вычислила его местонахождение. Поэтому неверные мужья, однажды попавшиеся в такую ловушку, заранее предупреждают:

— Яна, я живу здесь инкогнито. Ни с кем меня не соединять. Меня здесь нет.

Вообще, по поведению мужчины во время регистрации заезда можно понять, насколько давно он практикует измену в отелях. Новички нервничают, не хотят предоставлять паспорт, врут, что будут жить одни, а девушка — это просто сестра, кофе попьёт и уедет, и стоит мне начать объяснять правила проживания и требовать документы обоих гостей, новичок срывается на крик и делает глупейшие заявления:

— А моей жене вы тоже позвоните, да? Паспорт заберёте и будете шантажировать?

Опытный же мужчина молча кладёт два паспорта, заполняет все бумаги, а потом тихо и спокойно говорит:

— Яночка, звонки на меня не переводить, правда?

Я улыбаюсь, получаю свои чаевые, и все счастливы. А на вопросы супруги я отвечу просто "нет". Но бывали случаи, когда мои коллеги то ли от жалости, то ли от большого ума сообщали жене правду: "ваш муж здесь, со своей сестрой…" А сестры не существует, и жена-то об этом прекрасно знает, и уже через полчаса стоит в холле и требует ключи от его номера.

Одна такая доведённая до отчаяния женщина однажды пришла к нам в гостиницу и сначала вежливо попросила позвонить в номер её мужа. Разговор она начала мягко:

— Дорогой, спустись, мы поговорим…

Мужчина на другом конце провода ответил, что не знает эту женщину, и бросил трубку. Она пыталась звонить ещё, но он не отвечал. Потом мы перестали давать ей телефонный аппарат. Она сидела у нас в холле несколько часов. Была уже глубокая ночь, когда он спустился со своей длинноногой спутницей в бар. Тут его жена вскочила с дивана, и, достав какую-то бутыль из кармана, заорала:

— Видишь, до чего ты меня довёл!

Мужчина явно не ожидал увидеть свою жену здесь, но главной причиной паники всех свидетелей этой сцены было содержимое ёмкости, которую она открывала, повторяя, "вот до чего ты меня довёл…"

Она собиралась облить себя (а не любовницу, как ожидалось) кислотой, но охрана вовремя среагировала. Всё содержимое оказалось в итоге на одном из наших диванчиков, который на следующий же день поменяли. Любовница в слезах уехала, а муж с женой выпили пива в баре, душевно поговорили, попросили прощения у охраны и у нас и в номер пошли уже вместе. Мы за них очень порадовались, но вскоре забыли, потому что бытовые разборки — дело семейное.