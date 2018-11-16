Полицейские арестовали пляжных торговцев, продающих туристам мохито с фекалиями

Нарушители обманывали покупателей, утверждая, что работают в близлежащем баре, где якобы и приготавливались коктейли.

Полиция Барселоны выяснила, что пляжные торговцы продавали туристам алкогольные коктейли, в которых находятся человеческие экскременты. Стражи правопорядка арестовали трёх человек, которые занимались незаконной продажей "мохито" стоимостью €10 за каждый напиток, сообщает The Sun.

Нарушители врали отдыхающим, что коктейли были сделаны в близлежащем баре, однако их слова были далеки от правды. Экспертиза показала, что в них находились различные фекальные бактерии. Также выяснилось, что торговцы не сотрудничали с местными заведениями, а прятали алкоголь около сточной канализации. Барную стойку заменяли капот автомобиля и даже туалетные кабинки, откуда брали воду, не предназначенную для питья.

Напитки оказались совершенно непригодными для употребления и могли вызвать диарею, гастроэнтерит и другие расстройства пищеварения.