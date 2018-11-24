Шёл 2018 год... Аборигены с Андаманских островов убили 26-летнего миссионера

Несмотря на то что на остров запрещалось приезжать посторонним, парень твёрдо решил, что должен его посетить. Он собирался вести там миссионерскую деятельность среди членов племени, которое жило в изоляции, не выходило на контакт с внешним миром и в целом враждебно реагировало на попытки взаимодействовать.
В итоге в запретное место миссионера доставили на лодке рыбаки, которым он заплатил. Они рассказали, что видели, как аборигены напали на Джона с луком и стрелами, когда тот высадился на пляж, поэтому ему пришлось вернуться назад.
На него сыпались стрелы, но он продолжал идти. Рыбаки увидели, как члены племени обвязывают его шею верёвкой и тащат тело
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Но через пару дней он снова повторил попытку, которая оказалась роковой. Рыбаки, которые приплыли наутро, рассказали, что увидели, как аборигены тащат тело парня и закапывают его в песок.
Тогда мужчины решили рассказать о случившемся, и полиция начала расследование и организовала поиски тела. Правоохранители задержали рыбаков, которые незаконно переправили парня на остров, и его друга-проповедника, который помог организовать путешествие.
Мать Джона поделилась его письмами, где тот просил никого не винить, если его вдруг убьют. Но в последнем письме накануне смерти он написал: "Боже, я не хочу умирать". По данным полицейских, парень раньше уже посещал не раз Адаманские и Никобарские острова и много путешествовал.
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