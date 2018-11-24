Шёл 2018 год... Аборигены с Андаманских островов убили 26-летнего миссионера

26-летний Джон Аллен Чо из Ванкувера, штат Вашингтон, США, решил отправиться на Северный Сентинельский остров, на который запрещено было ездить туристам. Но поездка закончилась для него трагично. Его убили аборигены из дикого племени, пишет Mirror.

Несмотря на то что на остров запрещалось приезжать посторонним, парень твёрдо решил, что должен его посетить. Он собирался вести там миссионерскую деятельность среди членов племени, которое жило в изоляции, не выходило на контакт с внешним миром и в целом враждебно реагировало на попытки взаимодействовать.

В итоге в запретное место миссионера доставили на лодке рыбаки, которым он заплатил. Они рассказали, что видели, как аборигены напали на Джона с луком и стрелами, когда тот высадился на пляж, поэтому ему пришлось вернуться назад.

На него сыпались стрелы, но он продолжал идти. Рыбаки увидели, как члены племени обвязывают его шею верёвкой и тащат тело Источник

Но через пару дней он снова повторил попытку, которая оказалась роковой. Рыбаки, которые приплыли наутро, рассказали, что увидели, как аборигены тащат тело парня и закапывают его в песок.

Тогда мужчины решили рассказать о случившемся, и полиция начала расследование и организовала поиски тела. Правоохранители задержали рыбаков, которые незаконно переправили парня на остров, и его друга-проповедника, который помог организовать путешествие.

Мать Джона поделилась его письмами, где тот просил никого не винить, если его вдруг убьют. Но в последнем письме накануне смерти он написал: "Боже, я не хочу умирать". По данным полицейских, парень раньше уже посещал не раз Адаманские и Никобарские острова и много путешествовал.