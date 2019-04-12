Турист погладил львицу через ограду, и та вцепилась в него на глазах у жены

Человеческая глупость порой не знает границ, и этот турист тому яркое подтверждение.

Питер Нортье решил погладить львицу через ограждение, пока жена снимала его на камеру. И видео действительно вышло впечатляющим. На кадрах видно, как 55-летний мужчина тянется к хищнику, но тот хватает его и начинает тянуть к себе, сообщает Mirror.

Питер безуспешно пытается высвободиться, но, к счастью, львица сама его отпускает. В тот день пострадавший вместе со своей супругой отмечали 10-летие совместной жизни. Пара отправилась в город Вирджиния, Южная Африка, где проводятся экскурсии со львами.

В результате мужчина был доставлен в больницу с септическим шоком, выживаемость при котором составляет 25–50%. Пресс-секретарь Tikwe River Lodge заявил, что у них не происходило ничего подобного в течение шести лет. Повсюду на территории находятся предупреждающие знаки, поэтому компания не несёт ответственность за произошедшее.