Очевидцы сняли, как турист сорвался в грязевой поток, прыгая на обрыве ради фото

Инцидент произошёл на берегу бурной реки, протекающей в китайской провинции Хэбэй.

На этих ужасающих кадрах видно, как беспечный турист, чья личность не раскрывается, прыгает на самом краю обрыва. Неизвестно, как ему в голову пришла мысль, что это может быть весело, однако последствия такого развлечения оказались ужасны, сообщает Daily Mail.

Держа в руках телефон и пытаясь сделать селфи, мужчина намеренно совершает опасные для жизни прыжки. Он видит, что в земле пошла трещина и кусок грунта вот-вот может обвалиться, однако и не думает останавливаться. Ему весело.

На видео попал и момент, как он летит вниз, пытаясь удержаться за обваливающийся край обрыва, но безуспешно. Турист поплатился за свою беспечность, пролетев шесть метров вниз и оказавшись прямо в бурных водах реки. Сообщается однако, что он не пострадал и самостоятельно выбрался из воды ниже по течению. Но с телефоном парню пришлось распрощаться.