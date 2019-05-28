Инцидент произошёл неподалеку от Мёртвого озера, в районе посёлка Малка Елизовского района, пишет ИА "Кам 24".

На кадрах видно, как один из приехавших на машине парней пытается подобраться поближе к медвежонку, сидящему на обочине. Под нецензурные крики товарищей о том, чтобы парень одумался и отошёл от зверя, он продолжил своё наступление. И сначала мишка вёл себя спокойно, но когда турист повернул обратно, то, видимо, решил проучить человека и погнался за ним.

О наступлении зверя парня предупредили товарищи, и он чуть ли не в последний момент успел запрыгнуть в машину. Под музыку и смех нерадивые туристы удалились с места.