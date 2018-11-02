Президент Туркменистана поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров

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Президент Туркменистана поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров

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В Сети появилось видео, на котором глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов торжественно поднимает золотой гриф от штанги прямо на заседании правительства. Ролик озадачил пользователей, многие из которых задались вопросом "Что там вообще происходит?".

Как подсчитали комментаторы видео, золотой гриф такого размера должен весить около пятидесяти килограммов. Этот факт объясняет аплодисменты правительства, но не делает ролик менее странным.

Многие комментаторы вспомнили сатирический фильм "Диктатор", другие же нашли логическое объяснение происходящему.

Даже не знаю, что смешнее: фильм "Диктатор" или реальная жизнь

Свежий жар

Это символизирует открытие олимпиады по тяжёлой атлетике

SERJECO

И в самом деле, первого ноября в Ашхабаде стартовал чемпионат мира по тяжёлой атлетике. Этот факт делает видео куда менее абсурдным —оказывается, министры просто приветствуют символический старт спортивных соревнований.

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