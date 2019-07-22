Туркменский казус. Как стоматолог стал президентом и чем он прославился

Сообщения о смерти президента Туркменистана были опровергнуты спустя несколько часов. Лайф решил вспомнить, чем знаменит глава самой закрытой республики СНГ.

21 июля СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Эта информация стала настоящей сенсацией, но спустя несколько часов была опровергнута. Точно сказать, что же действительно произошло в Ашхабаде, была это чья-то ошибка или политическая интрига, трудно. Туркменистан после распада СССР стал одной из самых закрытых для остального мира стран, а его руководители прочно удерживают лидирующие позиции в списках самых эксцентричных глав государств. Не стал исключением и нынешний президент, проделавший стремительный путь от сельского стоматолога до аркадага (покровитель, защитник) Туркменистана.

Подготовленная почва

На фоне какой ситуации пришёл к власти Гурбангулы Бердымухамедов? Туркменбаши вошёл в историю как один из самых эксцентричных диктаторов в мире. Вспомним всё: туркменбаши переименовал календарные месяцы, упразднил Академию наук, цирк, оперу и балет, запрещал людям ходить с золотыми зубами (на Востоке это символ богатства и достижений).

А самым скандальным нововведением первого президента стала отмена пенсий для тех, кто имел несовершеннолетних детей. Глава государства посчитал, что в советское время пенсии начисляли слишком щедро, а переплачивать старикам государству ни к чему. Тем, кто не имел детей, было предложено отдать жилплощадь государству и переселиться в дома престарелых либо документально подтвердить 38 лет непрерывного трудового стажа.

Ещё одной глобальной реформой туркменбаши стала образовательная. Учёба в школе была сокращена до девяти лет, а в вузе — до двух (плюс два года практики). Школьники и студенты в обязательном порядке сдавали экзамен на знание книги "Рухнама", написанной Ниязовым. Все дипломы, полученные в заграничных вузах, были объявлены недействительными. Лица, имевшие подобное образование, были уволены с государственной службы. Вслед за Академией наук были закрыты все НИИ.

Первые шаги Бердымухамедова на посту президента отменяли самые нелепые начинания туркменбаши. Пенсии были восстановлены, дипломы ведущих заграничных вузов вновь стали признаваться. Была возрождена Академия наук. Однако по мере правления Бердымухамедов, получивший титул аркадаг, стал всё больше напоминать предшественника.

Наследный принц и сын?

Ещё при жизни туркменбаши (экс-президента Сапармурата Ниязова, 1940–2006 гг. ) Бердымухамедов был к нему весьма близок, занимая пост вице-премьера. Ещё тогда ходили слухи о том, что туркменбаши приходился ему отцом. В пользу этой версии говорило явное внешнее сходство двух президентов.

Однако существуют и аргументы против этой версии. Во-первых, Ниязов старше Бердымухамедова всего на 17 лет. Во-вторых, Ниязов стал секретарём ЦК Компартии Туркмении ещё в 1985 году, но какой-то внешне заметной протекции Бердымухамедов не имел до середины 90-х. В-третьих, в правление Бердымухамедова в стране начал развиваться культ его отца (в советское время Мяликгулы дослужился до звания подполковника МВД), ему стали устанавливаться памятники, аналогичный культ отца существовал и у туркменбаши. Между тем культ самого Туркменбаши при Бердымухамедове начал сворачиваться, что было бы нелогично, будь он его сыном.

Стоматолог-президент

Бердымухамедову удалось уникальное достижение. Он стал одним из немногих, если вообще не единственным в истории стоматологом во главе государства.

Взлёт Бердымухамедова состоялся в середине 90-х, когда он стал сначала деканом стоматологического факультета Туркменского мединститута, а затем возглавил стоматологический центр Министерства здравоохранения. В 1997 году он становится министром здравоохранения. Эту должность не стоит недооценивать, глава министерства отвечал и за состояние здоровья Туркменбаши, который часто болел.

Очевидно, что человек на такой должности должен был пользоваться особым доверием. В 2001 году он по совместительству, не покидая пост министра, занял кресло заместителя председателя правительства (пост председателя занимал сам Ниязов). После смерти туркменбаши вице-премьер был единогласно выдвинут делегатами Народного совета для участия в выборах.

Певец на троне

Сейчас президент регулярно радует своих поклонников очередной песней в собственном исполнении. Причём он не ограничивает себя какими-то рамками, поёт на русском, туркменском, английском, немецком и работает во всех жанрах: от банальной попсы до рэпа.

В промежутках между исполнением бессмертных хитов Бердымухамедов участвует в конных скачках и автогонках с неизменными сокрушительными победами над всеми соперниками. В 2015 году аркадагу был установлен золотой памятник в Ашхабаде. В отличие от Туркменбаши, чья золотая статуя больше напоминала Ленина, аркадаг запечатлён верхом на коне.

Как и Ниязов, Бердымухамедов не отказывает себе в удовольствии пофилософствовать. Но, если туркменбаши написал "Рухнаму", которая должна была стать настольной книгой каждого туркмена, то аркадаг заучивать свои книги не заставляет, зато является специалистом почти по всему на свете. Травничество, кулинария, лошади, история Великого шёлкового пути, ковры, музыка, пословицы — вот лишь неполный список тем, о которых писал президент. Если сообщения о смерти аркадага действительно оказались ложными, поклонники его творчества смогут прочесть новую книгу об алабаях уже в ближайшее время.