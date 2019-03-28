Рабочий бросился спасать зонт во время шторма и улетел вместе с ним

Инцидент произошёл в городке Кадирли, провинция Османие. Кадры с полётом быстро стали вирусными в Сети.

Просматривая этот ролик, кажется, будто восточные сказки стали реальностью. Правда, вместо ковра-самолёта у парня оказался зонтик, почти как у Мэри Поппинс. Да и закончилась история не так уж весело, пишет Daily Sabah.

На кадрах можно увидеть, как трое мужчин на рынке срываются с места, чтобы потягаться со стихией. Они попытались удержать уличный зонт, который оторвало от земли порывом сильного ветра. Один из работников рынка — Садик Кочадалли — даже запрыгнул на платформу.

Но силы природы оказались мощнее, и его вместе с зонтом, как по волшебству, подняло в воздух. К счастью, мужчина не пострадал. А вот его товарищу повезло чуть меньше. Зонт обрушился на него — и парня доставили в больницу с переломами. Но пользователям Сети это не помешало немного пошутить над необычном полётом.