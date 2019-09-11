Гибельная Турция. Почему россияне массово умирают на отдыхе

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Посол России в Анкаре заявил о резком увеличении количества погибших на популярных турецких курортах. Мы проанализировали основные причины.

88 жителей России умерли на курортах Турции с начала сезона

Турция остаётся главным курортом. За полгода её посетило 2,6 млн россиян. В Абхазии отдохнуло лишь 1,8 млн, а в Таиланде 650 тысяч

Систему "всё включено" нередко обвиняли в гибели россиян, но вернее говорить о неумеренном потреблении туристами еды и алкоголя

Главная причина — алкоголь. Опьянение приводит к ДТП, необдуманным выходкам на экскурсиях и игнорированию всех норм безопасности

Нарушение техники безопасности в самих отелях. Недавно девочку затянуло в трубу бассейна на территории отеля

Игнорирование профилактики. Туристы едут на отдых с хроническими болезнями, которые резко обостряются в непривычном климате

ДТП. Выросло количество аварий с участием пассажирских автобусов: в Турции большое количество перевозчиков, не все сертифицированы

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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