В тюрьме поставили кабинки за 3 млн, чтобы у зэков было личное пространство

Предполагается, что в своеобразных иглу будет оказываться психологическая помощь.

Руководство тюрьмы в западном Лондоне потратило £36 тыс. (более 3 млн в рублях) из денег налогоплательщиков на то, чтобы построить для заключённых подростков специальные кабины для групповой терапии. Причём в зависимости от настроения с помощью сенсорного экрана можно поменять их подсветку и фоновую музыку, сообщает Daily Mail.

Диаметр звукоизоляционных кабин, напоминающих по форме иглу, составляет около двух с половиной метров, а высота — три метра. В них будут проводиться встречи до четырёх человек. В частности, заключённые, которые отбывают срок за насилие или сексуальное посягательство, смогут общаться с персоналом тюрьмы в частном порядке.

В кабине находится два дверных проёма, один из которых расположен сзади в качестве аварийного выхода. Однако многие законопослушные жители возмутились такому нововведению. В частности, депутат парламента от консервативной партии Эндрю Розинделл заявил, что тюрьмы должны быть в первую очередь для наказания.

Даже законопослушные граждане не имеют доступа к такого рода объектам на свободе Эндрю Розинделл

Впрочем, представитель тюрьмы объяснил, что некоторые молодые люди, находящиеся под стражей, пострадали от жестокого обращения и нуждаются в поддержке.