О пытках в тюрьме узнали по кровавому ручью возле её стен

По словам мужчины, за решёткой пытали людей, которые выступали против власти в стране.

Шокирующее видео из секретной тюрьмы в Бурунди появилось ещё в 2016 году. На кадрах видно, как по канаве стекает алая жидкость, похожая на кровь. По одной из версий, за стенами этого здания жестоко пытали и убивали противников режима. И сейчас журналистам ВВС удалось найти людей, которые непосредственно подтвердили эти слова.

Люди попали за решётку после протестов против президента Пьера Нкурунзизы, который на тот момент решил баллотироваться на третий срок. В результате были убиты сотни человек, остальные попали тюрьму, а Нкурунзиза снова оказался у власти.

Журналистам удалось найти человека, который оказался по ту сторону решётки. Пьер, пожелавший оставить свою фамилию в секрете, рассказал, что он попал в плен и стал свидетелем жестоких издевательств с помощью плёток и электрошокеров. По его словам, когда люди пытались бежать, то охранники кричали: "Ловите этих собак".

Когда их ловили, заключённые начинали кричать так, будто их убивали. После этого я их больше никогда не видел. Думаю, что их и правда убили. Пьер

Также выяснилось, что дренаж, по которой стекала кровь, был связан с ванной комнатой секретной тюрьмы.