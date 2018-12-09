После развода с мужем-коллегой тюремщица влюбилась в зэка и получила судимость

27-летняя мать-одиночка Стейси Сазерленд из Англии искала утешения в объятиях молодого заключённого после неудачных отношений со своими коллегами. Её брак с одним из надзирателей не сложился. После этого девушка стала встречаться с тюремным охранником, но они тоже расстались, пишет The Sun.

По словам адвоката, девушка была в расстроенных чувствах, поэтому не совсем отдавала отчёт в своих действиях. Стейси начала встречаться с 20-летним заключенным Леоном Шутером, который отбывал наказание за вымогательство. Парень занимался уборкой в крыле, где дежурила Стейси, и сказал ей, что будет скучать, когда она уйдёт в отпуск. После этого они начали устраивать свидания в шкафу, где хранился инвентарь для уборки.

Преступление произошло, когда у мисс Сазерленд был непростой период. Её брак не так давно распался, и она стала встречаться с коллегой, который был намного старше её <...> А отношения с Шутером были чем-то вроде побега от реальности Ребекка Саттл, адвокат

Правда раскрылась, когда коллега Стейси заметила их любовные письма друг другу и сообщила начальству. В одной из записок Шутер говорил, что ему нравится, когда надзирательница с ним мила и когда ведёт себя "агрессивно". Кром того, были обнаружены записи звонков, где Шутер обещал прожить с ней всю жизнь после освобождения.

Стейси признала свою вину, и суд приговорил её к восьми месяцам условно с испытательным сроком 18 месяцев. Также она должна пройти принудительную реабилитацию и бесплатно отработать 150 часов, сейчас она работает официанткой. Из-за необдуманного поступка девушка лишилась не только должности, но и репутации.