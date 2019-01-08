"Не стану жить на коленях". Зэк убил себя после того, как казнь снова отменили

48-летний Скотт оставил предсмертную записку, в которой рассказал, что не хочет, чтобы внучка видела его таким.

Скотт Дозье был приговорён к смертной казни за убийство двух наркодилеров. Одного из них нашли мёртвым в пустыне в 2005 году, а второго преступник ограбил, убил и расчленил тремя годами ранее. Несмотря на это, казнь 48-летнего Скотта постоянно откладывали, из-за чего заключённый сильно переживал и уже несколько раз пытался покончить с собой. После того как в 2017 году смертельная инъекция была перенесена во второй раз, нервы мужчины не выдержали, сообщает The Sun.

Я не могу пройти и пяти ярдов без того, чтобы какой-нибудь *** не сказал мне, что делать и куда идти. 48 камер на 48 человек, приговорённых к казни, и мне приходится жить среди убийц, разговаривая о тонкостях изнасилования Из предсмертной записки Скотта

Скотт неоднократно заявлял, что он скорее покончит с собой, чем проведёт годы взаперти. Он даже отправил письмо судье штата со словами: "Я ясно дал понять, что хочу, чтобы меня казнили... Даже если страдания неизбежны. Просто сделайте это!"

Когда вы будете читать это, я уже буду мёртв. Одни говорят, что я смелый, другие — что трус. В отличие от меня, в камере есть люди, которые цепляются за жизнь зубами и ногтями. Один старик здесь с 1979 года... Из предсмертной записки Скотта

В итоге мужчина покончил с собой. В последнем разговоре, который был записан на диктофон, Скотт признался, что чувствует, что "его жизнь ничего не стоит". Перед суицидом он оставил предсмертную записку.

У меня есть внучка, которой исполнилось два года. Но я отказывался с ней видеться. Я помню своего замечательного дедушку и не хочу, чтобы моя внучка видела меня в тюрьме. Когда я умру, она будет воображать, каким я был, а не вспоминать как убийцу Из предсмертной записки Скотта