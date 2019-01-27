В этой тюрьме сидит несколько тысяч душевнобольных. Вот как она выглядит изнутри

Тюрьма округа Кук (Чикаго, штат Иллинойс) — один из самых вместительных американских СИЗО. Здесь ожидают приговора суда около 8 тысяч человек
По данным окружного управления по защите психического здоровья, около трети местных заключённых — душевнобольные
Всего за три года в Чикаго закрылись шесть психиатрических клиник. Обвиняемые, нуждающиеся в медицинской помощи, стали сразу попадать за решётку
Так тюрьма округа Кук снова вошла в списки самых-самых, став ещё и крупнейшей в США психбольницей
Фотограф Лили Кобелски начала снимать обитателей тюрьмы с психическими расстройствами в 2015 году
Итогом её работы стала книга I Refuse for the Devil to Take My Soul: Inside Cook County Jail
Все заключённые подразделяются на три категории: психически здоровые, мирные психи и агрессивные психи. Они содержатся в разных корпусах. Мирные психи не сидят в камерах. У них гораздо больше возможностей по сравнению со всеми остальными
Лили Кобелски
Общаясь со своими героями, каждый раз я слышала одну и ту же историю: трудное детство, уличное насилие, первый арест в школьном возрасте. Большинство из них были обычными членами банд. Там нет маньяков и серийных убийц
Лили Кобелски
Женщины в основном испытывали проблемы с алкоголем и наркотиками и имели опыт занятия проституцией. Но у каждой из них были дети
Лили Кобелски
Тюрьма есть тюрьма. Во время подготовки книги я говорила с врачами, и они едины во мнении: здесь нельзя исправиться или вылечиться. Только не здесь
Лили Кобелски
Как провести день в американской тюрьме. Пошаговая инструкция
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