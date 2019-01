В этой тюрьме сидит несколько тысяч душевнобольных. Вот как она выглядит изнутри

Фотограф Лили Кобелски побывала в американском СИЗО, куда отправляют арестантов, страдающих психическими расстройствами, и поговорила с его обитателями.

Тюрьма округа Кук (Чикаго, штат Иллинойс) — один из самых вместительных американских СИЗО. Здесь ожидают приговора суда около 8 тысяч человек

По данным окружного управления по защите психического здоровья, около трети местных заключённых — душевнобольные

Всего за три года в Чикаго закрылись шесть психиатрических клиник. Обвиняемые, нуждающиеся в медицинской помощи, стали сразу попадать за решётку

Так тюрьма округа Кук снова вошла в списки самых-самых, став ещё и крупнейшей в США психбольницей

Фотограф Лили Кобелски начала снимать обитателей тюрьмы с психическими расстройствами в 2015 году

Итогом её работы стала книга I Refuse for the Devil to Take My Soul: Inside Cook County Jail

Все заключённые подразделяются на три категории: психически здоровые, мирные психи и агрессивные психи. Они содержатся в разных корпусах. Мирные психи не сидят в камерах. У них гораздо больше возможностей по сравнению со всеми остальными Лили Кобелски

Общаясь со своими героями, каждый раз я слышала одну и ту же историю: трудное детство, уличное насилие, первый арест в школьном возрасте. Большинство из них были обычными членами банд. Там нет маньяков и серийных убийц Лили Кобелски

Женщины в основном испытывали проблемы с алкоголем и наркотиками и имели опыт занятия проституцией. Но у каждой из них были дети Лили Кобелски

Тюрьма есть тюрьма. Во время подготовки книги я говорила с врачами, и они едины во мнении: здесь нельзя исправиться или вылечиться. Только не здесь Лили Кобелски

