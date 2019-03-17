Беглецы из тюрем рассказали, как они оказались на воле: 3 скандальные истории

Три преступника поделились своими историями побега из мест не столь отдалённых. И по каждой из них можно снять голливудский блокбастер.

Джон Стил: "С крыши мы спустились по альпинистской верёвке"

Я планировал план побега вместе со своим братом Джимом и нашим другом Арчи. На потолке одного из помещений на верхнем этаже тюрьмы была металлическая решётка, которая использовалась для регулирования температуры нагрева воды. Мы решили, что разрежем её и проникнем на крышу.

Проблема заключалась в том, что ранее мы уже пытались сбежать из другой тюрьмы, поэтому нам не разрешали вместе находиться на верхнем или нижнем этаже. К счастью, в комнату с решёткой вела шахта с трубами из помещения, расположенного этажом ниже Джон Стил

Решётку по нашей просьбе заранее подпилили другие заключённые. Так мы оказались на крыше. Снаружи, у стен тюрьмы, нас ждали друзья на автомобиле. Они привезли верёвку для альпинизма, чтобы мы могли спуститься. Я бросил им рулон ленты, украденной из тюремного магазина текстиля. Они привязали к ленте верёвку, мы закрепили её на крыше, спустились вниз, сели в тачку — и были таковы. Всё прошло как по маслу. Администрация тюрьмы решила, что мы подкупили кого-то из сотрудников.

Дэвид Макмиллан: "Я спасал свою жизнь"

Я решил сбежать не просто для того, чтобы обрести свободу, а чтобы спасти свою жизнь. Я уже два года сидел в одной из тюрем Бангкока в ожидании суда, и мой адвокат сказал мне, что через две недели меня приговорят к смертной казни. Я должен был действовать быстро.

Как только стемнело, я распилил решётку камеры с помощью ножовок, которые мой друг тайно передал мне в посылке. Затем я прокрался в цех, взял несколько инструментов и соорудил две лестницы из деревянных рам для картин, бамбуковых жердей и скотча Дэвид Макмиллан

Чтобы перенести лестницы к внешней стене, потребовалось незаметно пересечь открытую площадку, простреливаемую со сторожевых вышек. Когда я перелезал через колючую проволоку, занимался рассвет. Я спрыгнул вниз и переоделся в гражданское, припрятанное друзьями. Затем я забрал свой поддельный паспорт и несколько банковских карт и направился в аэропорт. Через два часа, уже в Сингапуре, я снова сменил паспорт, зарегистрировался в отеле и отправился в бассейн на крыше.

Скотт Уайт: "Начался бунт, а я пошёл за мороженым "

В 1988 году я был приговорён к четырём годам заключения в кувейтской тюрьме. Через два года Ирак вторгся в Кувейт, и на фоне общей неразберихи в тюрьме разгорелся бунт. Маршрут Иракской армии пролегал неподалёку. Напряжение нарастало, и в какой-то момент мы увидели, как один из заключённых открывает дверь нашего блока с другой стороны.

Все побежали освобождать других арестантов, а я направился в тюремный магазин, взял мороженое и вышел погреться на солнце, которого не видел больше года Скотт Уайт

Мы уничтожили все документы, чтобы не осталось никаких следов нашего пребывания здесь. Охранники пытались сдержать бунт. Им удалось убить двух заключённых, но все остальные сбежали через дыру, пробитую в стене. Мой друг Али знал некоторых людей, которые жили поблизости, поэтому я пошёл с ним. Спустя годы я путешествовал по стране автостопом и даже проезжал по местам нашей "боевой славы".

В этой тюрьме сидит несколько тысяч душевнобольных. Вот как она выглядит изнутри