Художник получил 96 млн, отсидев 45 лет за убийство, которого не совершал

Ричарда Филлипса, которому исполнилось 73 года, за убийство человека в 1972 году приговорили к пожизненному сроку без права помилования. С самого начала Ричард утверждал, что не виновен, но суд ему не поверил, пишет Lad Bible.

Спасти Ричарда помогла простая случайность. В 2018 году сотрудники организации при Юридическом университете Мичигана, перебирая бумаги, заметили нечто странное. Соответчик Ричарда ещё в 2010 году признался, что мужчина не имел никакого отношения к преступлению. Обнаружив это, адвокаты тут же развернули кампанию по освобождению Ричарда.

Помимо свободы власти Мичигана теперь по закону должны выплатить по 50 тысяч долларов за каждый год, что ложно осуждённый провёл за решёткой. Но при подсчёте не учитывались 15 лет, которые Ричард получил за вооружённое ограбление. В итоге мужчина теперь получит полтора миллиона долларов (96,8 млн рублей).

Я просто хочу путешествовать и наслаждаться жизнью. Я много пропустил за это время. Мои дети выросли, моя мама умерла. Я хочу отдыхать и рисовать. Я никогда не думал, что снова буду свободен. Поэтому рисование сохраняло мне рассудок Ричард Филлипс

Искусство не только сохранило мужчину в своём уме, но и помогло в финансовом плане. Картины Ричарда продавались на удивление хорошо и позволяли ему хоть как-то справляться в тюрьме. В будущем мужчина планирует рисовать просто для души, ведь теперь он может себе это позволить.